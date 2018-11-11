(Görüntülü) Mehmet Baykan İstanbul Maratonu önümüzdeki yıllarda gelişerek devam edecek

Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU İstanbul,(DHA) -

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl İstanbul Maratonu\'nun 40\'ıncısı düzenlendi. Maratonda çeşitli kategorilerde start veren Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, \'Halk Koşusu\'na katıldı.

Çeşitli temalar içeren halkın katılım gösterdiği yarışın çok daha önemli olduğunu ifade eden Mehmet Baykan, Engelli vatandaşlarımız, sporcularımız ve aileleri, sosyal sorumluluk projelerini yürüten topluluklar, sivil toplum örgütleri , üniversiteler, gençlik örgütleri, spor kuruluşları, spor aktivistleri gibi bir çok topluluk İstanbul Maratonu\'nda. Ciddi rakamlara ulaştı. Gördüğünüz gibi hem konuşuyoruz, hem de köprü üstünde yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu güzelliği, bu duyguyu yaşamak her şeyin üstünde dedi.

İSTANBUL MARATONU\'NU İZLEYİP BAŞKA ÜLKELERDE UYGULAMAYA GEÇİRENLER VAR

İstanbul Maratonu\'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında tam olarak ülke ve dünya gündemine oturduğunu dile getiren Mehmet Baykan, Dünyanın sayılı maratonlarından, gelip bu maratonu izleyip başka ülkelerde uygulamaya geçirenler var. İstanbul ve ülkemiz adına harika bir durum söz konusu. Şu anda Asya ve Avrupa kıtasının tam ortasında karşımızda ve sırtımızda İstanbul\'un tüm güzellikleri bizimle birlikte görüntü olarak akıyor. Bu büyük mutluluğu paylaşabilene ne mutlu diyorum. Sporda \'şampiyonu yenip şampiyon olacaksın\' diye bir tabir vardır. Rekorlarda kırılmak içindir. Bu yıl o rekor kırıldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da daha da gelişerek devam eder. Rekorların stabil kalması belki maratona olan ilgiyi daha fazla arttırıp, daha fazla katılımı ve daha fazla nitelikli sporcuyu buraya çekiyor. Birazdan Sultanahmet\'te ödülleri de vereceğiz diye konuştu.