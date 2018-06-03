(Görüntülü) Mehmet Ali Aydınlar'a genel kurulda tepki

Aykut Kocaman oyunu verdi Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de oyunu kullandı Mustafa AKIN - Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) Fenerbahçe Kulübü\'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu\'nda sandıkların kapanmasına 1.5 saat kalırken, ünlü isimler oy kullanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, \"Hayırlı olsun\" diyerek oyunu kullandı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de, \"Fenerbahçe için hayırlı olsun\" ifadelerini kullanarak oyunu verdi. Ayrıca eski Bakan Egemen Bağış da oy kullanmaya gelenler arasındaydı. AYDINLAR YUHALANDI Bu arada oy kullanmak üzere genel kurula gelen Mehmet Ali Aydınlar, tribünlerde bulunan üyeler tarafından yuhalandı Kongre üyeleri; \"Mehmet Ali Aydınlar dışarı, hain Aydınlar\" şeklinde tezahürat yaparak tepki gösterdiler.