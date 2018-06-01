(Görüntülü) Megakent'te her yıl Bayburt'un nüfusu kadar kişi ölüyor

Ali AKSOYER - Özgür Deniz KAYA - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL\'da her yıl ortalama Bayburt\'un nüfusu kadar kişi defnedilirken doğanların sayısı ise 12 ilin nüfusundan fazla. Türkiye\'nin 15 milyonu aşan nüfusuyla en kalabalık şehri olan İstanbul\'da ölüm ve doğum oranlarıyla ilgili ilginç bilgiler yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı\'nın verilerine göre, İstanbul\'da günlük ortalama 210 kişi defnediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise megakentte günlük ortalama 634 bebek dünyaya geliyor. EN ÇOK DEFİN OCAK AYINDA GERÇEKLEŞİYOR İBB verilerine göre; Megakentte 2017 yılında 41 bin 557\'si erkek, 33 bin 562\'si kadın, 133\'ü ise cinsiyeti tanımlanamayan toplam 75 bin 252 kişi defnedildi. Geçtiğimiz yıl en çok defin 8 bin 247 kişi ile ocak ayında, en az defin 5 bin 464 kişi ile Eylül ayında gerçekleşti. Ayrıca Şubat ayında 6 bin 201, Mart ayında 6 bin 522, Nisan ayında 6 bin 125, Mayıs ayında 6 bin 104, Haziran ayında 5 bin 591, Temmuz ayında 6 bin 4, Ağustos ayında 5 bin 725, Ekim ayında 6 bin 53, Kasım ayında 6 bin 361 ve Aralık ayında 6 bin 855 kişi defnedildi. Bu rakamlar sadece kente defnedilenlerin sayısını içeriyor. Kentte ölüp il dışında defnedilenlere bakıldığında sayının oldukça artabileceği kaydediliyor. Buna göre İstanbul\'da her yıl ölenlerin sayısı Bayburt\'un nüfusuna yakın olduğu belirtiliyor. Zira Bayburt\'un nüfusu 2017 yılında 80 bin 417 kişi olarak açıklanmıştı. İLK 5 AYDA 31 BİN 831 KİŞİ DEFNEDİLDİ İstanbul\'da 2018\'in başından bu yana geçen 5 aylık süreçte ise, 16 bin 593 erkek, 13 bin 810 kadın ve cinsiyeti tanımlanamayan bin 438 kişi dahil toplam 31 bin 831 kişi defnedildi. 2018\'de de en çok defin 7 bin 89 kişi ile ocak ayında gerçekleşti. En az defin ise şu ana kadar olan süreçte ölen 5 bin 580 kişi ile Mayıs ayında gerçekleşti. Ayrıca Şubat ayında hayatını kaybeden 6 bin 186, Mart ayında 6 bin 600, Nisan ayında 6 bin 180 kişi defnedildi. 100 YAŞINI AŞIP HAYATINI KAYBEDEN 183 KİŞİ DEFNEDİLDİ Kentte geçtiğimiz yıl 100 yaşını aşıp yaşamını yitiren 125 kişi defnedilirken, 2018\'in başından bu yana geçen 5 aylık süreçte 100 yaşını aşan 58 kişi defnedildi. Böylece son 17 ayda 100 yaşını aşıp hayatını kaybeden 183 kişi defnedildi. GEÇEN YIL 231 BİN 576 BEBEK DOĞDU Öte yandan TÜİK verilerine göre, İstanbul\'da 2017\'de 119 bin 6\'sı erkek, 112 bin 570\'i kız olmak üzere, 231 bin 576 bebek doğdu. Bu sayı 2016\'da 239 bin 236, 2015\'te 242 bin 480, 2014\'te 242 bin 118, 2013\'te 229 bin 274, 2012\'de 226 bin 594, 2011\'de 213 bin 441, 2010\'da 213 bin 821 ve 2009\'da 210 bin 441 olarak gerçekleşti. Bu rakamda Türkiye\'deki 12 ilin nüfusundan fazla. TÜRKİYE\'DE EN AZ NÜFUSA SAHIP 12 İL İSE ŞÖYLE: -Erzincan 231.511 -Bilecik 221.693 -Sinop 207.427 -Iğdır 194.775 -Bartın 193.577 -Çankırı 186.074 -Gümüşhane 170.173 -Artvin 166.143 -Kilis 136.319 -Ardahan 97.096 -Tunceli 82.498 -Bayburt 80.417