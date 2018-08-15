(Görüntülü) Medipol Başakşehir, tur için İngiltere'ye gitti

İbrahim YILDIZ - İSTANBUL / DHA





Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında İngiliz ekibi Burnley FC ile oynayacağı karşılaşma için İngiltere\'nin Manchester kentine gitti.



Takım otobüsüyle Atatürk Havalimanı\'na gelen Turuncu-lacivertli kafilede teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolcular yer aldı. Hafif sakatlığı nedeniyle İstanbul\'da oynanan ilk maçın kadrosunda yer almayan Togolu golcü Emmanuel Adebayor da kadroda bulunuyor.



Havalimanı çalışanları ve yolcular, Turuncu-lacivertli futbolcularla fotoğraf çektirdi. Ayrıca Joseph Attamah, bir havalimanı görevlisinin Adebayor ile fotoğrafını çekme isteğini de kırmadı.



Teknik direktör Abdullah Avcı ve bir futbolcu TSİ 20:30\'da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak. Temsilcimiz saat 21:00\'de yapılacak idmanla da hazırlıklarını tamamlayacak.



