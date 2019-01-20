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Spor

(Görüntülü) Medipol Başakşehir, Trabzon'a geldi

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR  TRABZON,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 18?inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan lider Medipol Başakşehir, Trabzon'a geldi

20 Ocak 2019 00:28

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR  TRABZON,(DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 18?inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan lider Medipol Başakşehir, Trabzon\'a geldi.
Trabzon Havalimanı?na 18.40 sıralarında gelen Medipol Başakşehir kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın saat 19.00?da Medical park Stadı?nda karşı karşıya gelecek.

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