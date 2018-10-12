(Görüntülü) Meclis Başkanı Yıldırım'dan vatandaş ziyareti

ANKARA ,(DHA)- MECLİS Başkanı Binali Yıldırım, Cuma Namazı çıkışı vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet etti.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma Namazını Aldındağ ilçesinde Hüseyin Gazi Nurlu Uluyol Camii\'nde kıldı. Cami çıkışı, alanda toplanan vatandaşları selamlayan Yıldırım, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, Mamak\'ta bir taksi durağında şoförlerle bir araya gelerek sohbet etti. Esnaf ziyareti de gerçekleştiren Yıldırım, Karapürçek\'te 15 Temmuz Şehitlerinden Celalettin İbiş\'in ailesine de ziyarette bulundu.