(Görüntülü) Mavişehir Sports International Spor Merkezi'nde Loretta Bates rüzgarı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de birçok sportif faaliyete ev sahipliği yapılan Mavişehir Sports International Spor Merkezi\'nde, zumba eğitmeni Kano Melez tarafından düzenlenen etkinlikte dünyaca ünlü zumba dansçısı ve eğitmeni Loretta Bates ağırlandı. Etkinliğe katılanlar, Loretta Bates eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı. Mavişehir Sports International Spor Merkezi\'nde zumba eğitmeni Kano Melez tarafından organizasyonu yapılan etkinlikte, dünyaca ünlü zumba dansçısı ve eğitmeni Loretta Bates, sahne aldı. Bates, danslarıyla kendisini izlemeye gelenleri hayran bıraktı. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı etkinlikte Bates, latin şarkıları eşliğinde zumba keyfi yaşattı. Loretta Bates\'e katılımcılar da eşlik etti. Organizasyonu düzenleyen zumba eğitmeni Kano Melez, \"Zumba eğitmenleri var. Neden buradayız? Sahnede dünyaca ünlü zumba eğitmeni Loretta Bates var. Bize bugün Mavişehir Sports International Spor Merkezi ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 700 katılımcı var. 12 Ocak\'ta tekrar bu etkinliği yapacağız. Zumba seven herkesi bekliyoruz\" dedi.