(Görüntülü) Maşukiye'de 'denetimsizlik' tepkisi

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinin turizm merkezi Maşukiye\'de birçok firma tarafından kurulan eğlence oyuncakları ve ATV araçlarının denetimsizliği, bölgedeki esnafı isyan ettirdi. Sapanca Gölü\'nün yakınında yemyeşil ormanların içerisindeki Maşukiye\'de, son dönemde sık sık yaşanan ATV kazaları ve Cezayirli bir turistin dev salıncaktan düşerek yaşamını yitirmesi, alınan önlemlerin yeterliliğini tartışır hale getirdi. Son yıllarda Arap turistlerin yoğun ilgi göstermesi ile birlikte bölgedeki ticaret anlayışı da değişirken, eğlence alanlarının ve ATV ile ormanların içinde yapılan geziler artarken, denetimin ve alınan önlemlerin yetersizliğinden şikayet edildi. Bölgenin en eski esnafından olan, otel sahibi Orhan Bayramin, eğlence oyuncakları ve ATV\'ler üzerinde herhangi bir denetim olmadığını söyleyerek isyan etti. Arap turistlerin yoğun ilgisi sebebiyle bölgedeki birçok işletmenin kendi alanları dışına çıkarak ATV parkurları oluşturduğunu ve satın aldıkları araçları turistlere kiraladıklarını söyleyen Bayramin, yoğunluğun artmasıyla birlikte kazaların da çoğaldığını belirtti. \'ZİPLİNE AYRI BİR BAŞ BELASI\' Maşukiye bölgesinde 24 yıl önce açtığı restoran ile esnaflığa başladığını söyleyen Orhan Bayramin, \"Maşukiye 25 sene önceki Maşukiye değil. İnsanlar tabi ki buralara gelecekler, hücum edecekler ve nasiplerini alacaklar. Ama bunu yaparken insana saygı, doğaya saygı ve yasalara saygılı olmak gerekir. Bunları göz ardı edersek yaptığımız işin hiçbir değeri kalmaz. Buraya yönelik iyi projeler olursa gerçek manada bir turizm beldesi olabilir. Ancak yönelişte bazıları çabuk para kazanmak ve insana saygıdan öte paraya saygı duyan yapı buraya kümelenirse o zaman turizmi de arapsaçına çeviririz. Trafik kirliliği ve görüntü kirlilikleri ön plana çıkmaya başladı. Bunlar en çok ATV sporu ve zipline diye tabir edilen olayda göze çarpıyor. Zipline da ayrı bir baş belası oldu. Son yaşanan 2-3 olay bizi utandırmaya başladı. Bunlarla ilgili yöneticilerin acilen tedbir almaları gerekir. Bir defa insanı belli bir yüksekliğe hangi şartlarla taşıdığınızı bilmeden ve güvenliğinin ne olduğunu bilmeden bu zipline bindirip asıyorsunuz. Sonra salıyorsunuz aşağı gidip bir yerlere çarpıyor veya düşüyor. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunun bir güvenlik sistemi var. Bunun ikinci, hatta üçüncü güvenlik hatları olması lazım. \'İp koptu gitti\' oluyor. Böyle bir şey yok\" dedi. \'REHBERLİK YAPANLAR ÇOCUK YAŞTA\' Son dönemde yaşanan ATV kazaları hakkında konuşan Bayramin, şöyle konuştu: \"ATV\'ler konusu zaten ayrı bir rezalet, ayrı bir görüntü kirliliği oluşturuyor. ATV kullananlar ya da rehberlik yapanların bir çocuğunun yaşı küçük. Birçoğunun belki de ehliyetleri hatta yetenekleri bile yok. Ayrıca buraya gelen Arap turistlerin de ehliyetleri yok. Vatandaşın memleketinde motosiklet ya da 4 tekerli araç kullanma yetkisi yok ama burada gayet rahat bir şekilde uyguluyor. Bunların kontrol edilebilir olması gerekir. Bu nedenle buralarda son zamanlarda çok sık ATV kazaları yaşanmaya başlandı. ATV\'ler ana yolu keserek yaklaşık yarım saat boyunca yolu kapattıkları oluyor. Aşağıdan yukarı çıkmak isteyen vatandaşlar yukarıya sanki gümrük kapısından geçer gibi gidiyor. Ben güvenlik uzmanı değilim ama emniyet sisteminde doğru bir tanedir. Ben şunu biliyorum ki, o emniyet sistemi tam olarak şartnamesine uygun bir şekilde yapılsaydı ve şartnamesine uygun şekilde bağlansaydı, o vatandaş düşmezdi. Bu hafife alınmıştır. Çünkü uygulayıcılar da bu işi bilmiyorlar. Bilmemeleri gayet doğaldır. Buna bir yaptırım uygulamak gerektir.\"