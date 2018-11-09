(Görüntülü) Maskeli bebeklerle kanser hastası çocuklara mutluluk taşıyacaklar

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yaşayan edebiyat öğretmeni Özgül Çalım\'ın öncülüğünde bir araya gelen gönüllü kadınlar, Karabağlar Belediyesi Kent Tasarım Atölyesi\'nde (KETA) hazırladıkları örgü bebekler ile onkoloji hastası çocukların mutluluğuna ortak olacak. Saçları olmayan, maskeli bebekler ören kadınlar, bu oyuncakları Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi\'nde tedavi gören çocuklara hediye edecek. İki görme engelli kedisi ve 1978 model turuncu renkli Volkswagen minibüsü olan Özgül Çalım (30), eşi Utku Çalım (36) ile birlikte kimsesiz ve dezavantajlı çocukların hayatlarına dokunuyor. \'Düşler Karavanı\' adını verdikleri sosyal sorumluluk hareketiyle yardıma ihtiyacı olan, yoksul insanlara erzak ve giysi dağıtan Çalım çifti, \'Meftun\' adını verdikleri minibüsleri ile çocuklara mutluluk taşıyor. İzmir\'de düzenlenen fuar ve festivallere katılarak organik ürün satışı yaptıklarını anlatan Özgül Çalım, bu kez Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi\'nde tedavi gören çocuklar için harekete geçti. Merkezinde çocuklar olan sivil bir hareket başlattıklarını söyleyen Çalım, \"Hayalimde hep eski model bir Vosvos araba alıp çocukların yararına kullanmak vardı. Bir hayalle yola çıktık ve arabamızı restore ettirip kimsesiz çocuklar yararına kullanmaya başladık. İlk olarak Alaçatı Ot Festivali\'ne katılıp nane reçeli, turşu, zeytinyağı, sirke ve minik lisanslı Vosvos oyuncaklardan sattık. Elde ettiğimiz gelirle sosyal hizmetler yurtlarında kalan kimsesiz çocukların güzel anılar biriktirmesini sağladık. Ocak ayından bu yana sosyal medyadan bize ulaşmaya başladılar. Yardıma ihtiyacı olan çocuklar için aldığımız erzak ya da giysileri İzmir dışına da kargo ile gönderdik. Gittikçe büyüdük ve yaptığımız ürün sayısı arttı. Organik gıdadan sonra organik oyuncak üretmeye başladık\" dedi. 50 BEBEK HAZIRLAYACAKLAR Önceleri tığ çekmeyi bile bilmezken, bir Japon tekniği olan Amigurumi bebeği yapmayı öğrenen Özgül Çalım, hiçbir kimyasal kullanmadan organik ip ile hazırladığı bebeklerin sayısını gönüllülerin desteğiyle arttırmaya başladı. Saçı olmayan maskeli bebekler hazırlayan Çalım ve gönüllülerden oluşan ekibi, bu bebekleri onkoloji hastası çocuklara hediye edecek. Karabağlar Belediyesi\'nin bu iyilik hareketine destek olduğunu anlatan Çalım, \"Önce eşimle birlikte bu bebekleri hazırlamaya başladık. İki kişi kaç çocuğu sevindirebiliriz diye düşündük. Sonra belediye bize yer ve malzeme temin etti. İki haftadır burada yaklaşık 30 gönüllü kadınla, her çarşamba buluşup birlikte çalışıyoruz. Hedefimiz 50 bebeği bitirmek. Bebeklerdeki güzellik algısını yıkmaya çalışıyoruz. Bütün oyuncak bebekler çok güzel, mavi gözlü, uzun saçlı ve hepsi sağlıklı. Bu algıyı yıkmak istedik. Biz standartların dışında bebek yapıyoruz. Bebeklerimizin saçı yok ve maskeli. Tüm çocuklar farklıdır ve farklılığıyla güzeldir\" diye konuştu. İlk 50 bebeği bitirdiklerinde palyaçolar eşliğinde Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi\'ne götüreceklerini söyleyen Çalım, çocukların bebeklerle özdeşim kurarak \"Benden bir tane daha var\" diyebileceğini vurguladı. GÖNÜLLÜLERİN SAYISI GİDEREK ARTIYOR Amigurumi bebeklerin yapımına destek veren gönüllü kadınlardan Ülker Eryürek (64) de çocukları mutlu etmek istediklerini belirterek, \"Ben daha önce dikiş nakış ve el sanatları öğretmeniydim, emekliye ayrıldım. Eşim de kanser hastası. Karabağlar Belediyesi\'nin Düşler Karavanı ile birlikte yürüttüğü projeyi duyunca hemen koşup geldim. Bebek yapmak için buradayım. Kanser hastalarını çok gördüğüm için çocukları sevindirmenin önemli olduğunu biliyorum. Çocukları mutlu edeceğimiz için çok heyecanlıyım\" şeklinde konuştu. 3 yıldır KETA\'ya gelip çeşitli etkinliklere katıldığını anlatan İmral Mengüloğlu ise, \"Açıldığı günden beri buradaki tüm etkinlikleri takip ediyorum. Kanser hastası çocuklarımız için bu bebekleri hazırlıyoruz. Senelerdir elime tığ almamıştım. İyi vakit geçiriyorum benim için de iyi oldu\" diye konuştu. Nurten Daloğlu da, \"Buraya severek geliyoruz. Giderek sayımız artıyor. Duyan gelmek istiyor. O çocukları mutlu edeceğimiz için çok sevinçliyiz. İnşallah çok çocuğun yüzünü güldürürüz\" dedi.