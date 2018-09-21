(Görüntülü) Marmaris'teki otelciler sezondan memnun kaldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'teki otelciler, bu sezon İngiliz büyük tur operatörleri ile yüzlerinin güldüğünü, İngiliz pazarında payın yüzde 23\'lerden yüzde 37\'lere çıktığını belirterek, kaybedilen Orta Avrupa ve İskandinav pazarını yeniden kazanmak için hamlelerini artırdıklarını söyledi. Turizmci, gelecek iki yılın daha da iyi olacağını öngördü.



Marmaris\'te yaz turizm sezonunun bitmesine sayılı haftalar kala otelciler, gelecek yılın planlarını yaparak, büyük tur operatörleriyle anlaşmak için masaya oturmaya başladı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, ekonomide yaşanan olumsuzluklar karşısında turizmdeki hareketliliğin sektörün ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomiyle ilgili olanların turizmi işaret ettiğini belirten Bülbüloğlu, bölgenin bir dönem rotadan çıkarıldığını da hatırlatarak, şunları söyledi:



\"Yurt dışında operatörler anladılar ki; Akdeniz çanağında bizler çok büyük oyuncuyuz. Türkiye olmadan kendi karlılıkları ve bilançoları doğru yere gitmiyor. Son 2 senede Türkiye satışları düştüğünde veya anlaşmalardan çıkardıklarında bunu çok iyi anladılar. Geçen seneden kötü çıktık, bu yıl için de endişelerimiz vardı. Dövizde artış sektörümüzü olumlu etkiledi. Özellikle Marmaris ve Güney Ege Bölgesi için artık iç pazarda da kuvvetli oyuncu olduğumuzu ortaya koyduk. 4-5 senede ciddi atılım yaptık. Diyarbakır, Erzurum ve Kars\'taki kardeşlerimiz Marmaris\'in çok güzel cennet tatil beldesi olduğunu artık biliyor. Tüm bu koordineli atılımlarımız ekonomimizi olumlu yönde etkiledi. Tur operatörlerinin önem verip kapasitelerini artırmaları, dövizde artış, bayramların uzun tatil olması bereketli sezon geçirmemizi sağladı.\"



\'GELİR DÜZEYİ YÜKSEK KİŞİLERE YÖNELMELİYİZ\'



Gelecek yıl için de beklentilerin çok yüksek olduğunu dile getiren Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



\"Geçen sene İngiliz büyük tur operatörleri, ülkemize ve özellikle Güney Ege Bölgesi\'ne yöneldi. Uçakların gelmesinde ciddi artışlar yaşandı. İngiliz pazarında yüzde 23\'lerden yüzde 37\'lere doğru halen yükselen bir ivme söz konusu. Elimizdeki verilere göre 2019 turizm sezonu umut vericidir. Otelciler olarak kontratlarımızı yaptık ve halen yapmaya devam ediyoruz. Türkiye genelinde turizmde kaybettiğimiz Orta Avrupa ve İskandinav pazarı mevcut. Bu pazarları kazanmak için hem Turizm Bakanlığı, hem de Türkiye Otelciler Federasyonu olarak ciddi görüşmeler yapıldı. Turizm pazarlarımızın çoğalması için ayda 4 defa Ankara\'ya giderek yerinde bilgiler verip, toplantılara katılıyoruz. Elimizdeki İngiliz ve Rus pazarlarına bel bağlamak sürdürülebilir ve sağlıklı olmuyor. Tüm turizm pazarlarında sürekli olmak zorundayız. Bunların olabilmesi için sürekli hükümetle ve yetkililerle görüşme halindeyiz. Önümüzdeki yıl kazanacağımız pazarlarda gelir düzeyi yüksek kişilere yönelmeliyiz. Önümüzdeki yıl hatta 2020 yılı bacasız sanayi için çok daha iyi olacağına inanıyorum.\"



MARMARİS\'E RALLİ DOPİNGİ



Dünya Rallisi\'nin bir ayağının Marmaris\'te yapılmasına katkı sağlayan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı\'ya teşekkür eden Bülbüloğlu, \"Yazıcı, otelleri ve işletmeleri ile Marmaris\'ten ekmek kazanan değerli biridir. Dünya Rallisini Marmaris\'e getirtmekle ciddi katkı sağladı. Marmaris adı tüm dünyada anıldı ve iç ile dış pazarda payımız arttı. Önümüzdeki yıl dünya rallisinde daha kapsamlı etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Bunun görüşmeleri şimdiden başladı\" dedi.