(Görüntülü) Marmaris'teki o otel, termal tesis oldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ayrılmasından kısa süre sonra darbeci askerlerin saldırısına uğrayan 5 yıldızlı otel, termal su ile şifa dağıtmaya başladı. 2\'si kapalı 3 termal havuzun bulunduğu otelde, özelikle zengin Arap ve Avrupalı turistlerin lüks ihtiyaçlarına göre dizaynı yapılan havuz ve odalar için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi. Marmaris\'te 15 Temmuz gecesi yaşananların en yakın tanıklarından olan, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı iş insanı Serkan Yazıcı\'nın sahibi olduğu Grand Yazıcı Turban, bölgedeki şifalı su kaynağı hizmete alınarak termal konaklama tesisine dönüştürüldü. \'Marmaris\'in ilk termal tesisi unvanını kazanan ve adı Club Turban Termal olarak değiştirilen tesis, Türkiye\'den ve Avrupa\'dan gelip doğal kaynaklardan şifa arayanlara ev sahipliği yapıyor. Otelin 12 ay boyunca açık kalacağı belirtildi. Otelde, mitolojide \'yarı tanrıça Hemithea\'nın güzellik kaynağı\' olarak geçen şifalı suyla dolu 2\'si kapalı, 3 havuzun bulunduğu kaydedildi. Otelin giriş ve iç kısımlarına, bu suyun insan vücuduna faydalarının yazıldığı panolar konuldu. OTELİN YER ALTI KATINDA ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR Otelin yeraltı katında şifalı suyun bulunduğu havuz, kişiye özel havuzlar ve odaların yapılması için çalışmalar ise sürüyor. Özelikle zengin Arap ve Avrupalı turistlerin lüks ihtiyaçlarına göre dizaynı yapılan bu alanların 2019 turizm sezonunda 3 bin kişiye aynı anda hizmet vereceği kaydedildi. Jeotermal bölüm tamamlandığında gelecek yıl resmi açılışı yapılacağı öğrenildi. Ayrıca, temmuz ayında otele davet edilen bürokrat, işadamı ve sanatçıların 2 si kapalı, 3 havuzda şifalı suya girdikleri, memnun kaldıkları kaydedildi. MARMARİS\'İN ALTYAPISI İNANILMAZ ŞİFA KAYNAĞI DOLU Şifalı suyun sağlık turizmine kazandırılması için çabalayan, bu amaç doğrultusunda ilk anlaşmalarını Yazıcı\'nın oteli ile yapan projenin sahibi jeotermal şirketinin ortaklarından Jeofizik Mühendisi Nilüfer Gürelman, şunları söyledi: \"Muğla bölgesinde ilk defa denize sıfır bir otelde termal tesis olarak beş yıldızlı otel hizmet verecek. Otelin fuar ve web sayfası tanıtımlarında termal tesis olarak 12 ay boyunca hizmet vereceği duyuruldu. İş insanı Serkan Yazıcı ile bu hizmetle hem Marmaris\'in, hem ülke ekonomisinin kazanç elde etmesini hedefliyoruz. Marmaris\'in altyapısı inanılmaz bir şifa kaynağı dolu. 10 yıl süren araştırmalar sonucunda var olan şifalı suyu çok sayıda sondajlarla bularak yönünü çevirdik. Suyun çıkarılması için Enerji Bakanlığımızdan patent ve ruhsatlar alınmıştır. Suyun yapılan incelemelerinde mineral bakımından çok yüksek olduğunu, sıcaklık değerlerin uygun ve çok şifalı olduğunu tespit ederek belgeledik. Kapasitesi küçük veya büyük tüm oteller, bu şifalı suyu kendi tesislerinde getirtebilirler. Pahalı bir sistem ama birkaç otel birleşip jeotermali tesislerine getirdiklerinde 6 ay turizm değil, 12 ay turizm yapacaklardır. Marmaris çok yakın zamanda dünyanın en önemli şifa ve güzellik merkezi olacak.\" BİRÇOK RAHATSIZLIĞA İYİ GELİYOR Gürelman, Marmaris\'te çıkarılan şifalı suyun magnezyum açısından, benzerlerine oranla 6 kat daha zengin olduğunu, kanser, cilt, romatizma ve kadın hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiğini söyledi. Gürelman suyun faydalarını şöyle sıraladı: \"Cilt açısından, kaşıntılı, döküntülü, inflamasyon, immün (lokal-sistemik) deri metabolizması değişiklikleri ile seyreden deri hastalıkları, psöriazis, atopik dermatit, deride kızarma ile oluşan allerjiler, pigment bozuklukları, iktiyozis, seboreik dermatit, vulgaris (sivilce), liken planus, liken sklerozus, ürtiker alopesia areata, kontakt dermatit, dizhidrozik dermatit palmoplantar keratozis, parapsoriazis, rozasea skleroderma, pitriazis versikolor, uyuz, kurdeşen, egzama, leke, deride gerginlik artışı, çatlak kaybı yağ yakımı ile zayıflama, ortopedik bakımdan, bel, kalça, boyun, omuz, dirsek, omurga fıtıkları, disk hastalıkları, mekanik sorunlar ayak bileği, bağ, tendon, eklem kapsülüne ait iltihaplı ve normal romatizmalar, fibromyalji, myofasial ağrılar, yumuşak doku hastalıkları, kulunç, kireçlanme, omurga yangısı, romatoid artrit, ağrılı ve ağrısız ankilozan spondilit psöriatik artrit, solunum yolları bakımından da konik bronşit, rinit, allerjik rinit, sinüzit, farenjit, karıh hastalıklarında ise genital rahatsızlıklara faydalı.\" Gürelman, klinik deneylerin, kanser hastalığının önlenmesi, tedavisi ve kimyasal tedavi sonrası bünyenin toparlanması aşamasında doğal magnezyumun çok etkili olduğunu ortaya koyduğuna da dikkati çekti.