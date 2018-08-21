(Görüntülü) Marmaris'te pazarcı, İngiliz müşterilerinden dil öğrendi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesine bağlı turistik Turunç Mahallesi\'nde her pazartesi günü kurulan halk pazarının müşterilerinin yüzde 80\'i yerleşik İngilizler. Önceleri pazara Türkçe- İngilizce sözlükle gelen pazar esnafı, artık İngilizceyi neredeyse ana dilleri gibi konuşuyor, hatta yerleşik İngilizlere de Türkçe öğretiyor. Marmaris ilçesine 23 kilometre mesafedeki dünyaca ünlü, bin nüfuslu turistik Turunç Mahallesi\'nde pazartesi günleri sokakta kurulan semt pazarına, yerleşik yaşayan ve tatile gelen yabancı turistler rağbet gösteriyor. Mahallenin girişinde bir sokağa kurulan 40 metre uzunluğunda, 10\'u gıda olmak üzere hediyelik eşya, giyim, el emeği göz nuru dantel işler ve tekstil ürünlerinin de satıldığı toplam 30 stanttan oluşan pazar, turistlerin akınına uğruyor. Aydın, Denizli, Manisa ve Muğla\'dan gelen, Marmaris ve Turunç\'ta ikamet eden esnafın da bulunduğu semt pazarında, İngilizce konuşularak ürünler tanıtılıyor. Satılan ürünlerin hepsinin dolar ve euro üzerinden satışı yapılıyor. Mahallede yaşayanların bahçelerinde yetiştirdikleri sebze, meyvelerin yanı sıra çeşitli kurslarda öğrendikleri el emeği göz nuru danteller, hediyelik eşyalar pazarda görücüye çıkıyor. 15 yıldır kurulan pazarda, dışarıdan gelerek tezgah açmak isteyenlere belediye ekipleri, pazarcı esnafının görüşüne alarak gerekli izinleri veriyor. İNGİLİZLER\'E DE TÜRKÇE ÖĞRETİYORLAR Kurulduğu günden beri pazara geldiğini söyleyen aktar Selçuk Taşpınar, \"15 yıl önce ilk pazara geldiğimde İngilizce sözlük ile iş yapmaya çalışıyordum. Hiçbir kursa gitmeden yerleşik yaşayan İngiliz turistlerden İngilizceyi öğrendim. Sürekli gelen müşterilerime de Türkçeyi öğrettim. Uzun yıllar sözlükten kelimeleri öğrendikçe ve pazarda pratik yaptıkça İngilizceyi akıcı konuşur hale geldim. Pazarın yüzde 80\'i İngiliz ve Avrupalı yerleşik yaşayanlar. Müşterilerimize İngilizce seslenerek ürünlerin bu dilde tanıtarak satışını yapıyoruz\" dedi. Kolonya satıcısı Adem Karasoy ise pazar esnafı ile aile gibi olduklarını vurgulayıp, \"Burada yerleşik yaşayan ve tatile gelen çoğunluğu İngiliz turistlere satış yaparak dillerini öğrendik. 30 pazarcı esnafımızın hepsi de İngilizceyi ana dili gibi biliyor. Almanca ve Rusça öğrenmek için sözlük alıp okuyan da var. Yerleşik yaşayan İngilizler ile güzel dostluklar kurduk. Marmaris\'in elçisi gibi çalışıyoruz. Gelen misafirlerimize Marmaris ve Turunç hakkında bilgiler veriyoruz. Bazen kendilerine Türkçe cümleler bile öğretiyoruz\" diye konuştu. Turunç Mahallesi\'nde doğup, büyüyen ve pazarda tekstil ürünleri satışı yapan Mehmet Durgun ise, \"Hem dil öğrendim, hem de çok güzel dostluklar kurdum. Mahallemizde yaşayan yabancılara yöremiz hakkında bilgiler vererek bir elçi gibi memleketimi tanıttım. Çok mutlu ve gururluyum\" şeklinde konuştu. \'BURADA YAŞAMAKTAN MUTLUYUM\' Emekli çevre mühendisi Gloria Elizabeth Hassel (61), \"Turunç\'a tatile geldim ve hayran kaldım. İngiltere\'ye döndüğümde bir yıl çalıştıktan sonra emekli olarak eşimle Turunç\'a yerleştik. 11 yıldır da buradayız. Komşularımız sıcakkanlı ve yardımsever insanlar. 5 yıldır bu pazara geliyorum. Pazarcılar cana yakın ve satışta kandırmıyorlar. Burada yaşamaktan mutluyum\" dedi.