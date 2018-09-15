T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Marmaris'te orman yangını

MARMARİS(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı

15 Eylül 2018 20:46

MARMARİS(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Marmaris\'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde bugün öğleden sonra orman yangını başladı. Sarp ve dağlık arazideki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 5 iş makinesi ve 250 orman işçisiyle müdahale edilmeye başlandı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü, havadan ve karadan müdahalelerle yangının kontrol altına alınmasına çalışıldığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MARMARİSMuğla DHA MUĞLA MarmarisYangınıMarmaris Hisarönü Mahallesi BördübetSarpYangına Muğla Orman Bölge MüdürlüğüneSöndürme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24