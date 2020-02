(Görüntülü) Marmarisli turizmciler Türk tatilcileri bekliyor

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS\'teki turizmciler, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonrası hafta sonu yapılacak üniversiteye giriş sınavının ardından Türk tatilcileri ilçeye beklediklerini söyledi.



Marmaris\'te turizmciler, geride kalan seçimler sonrası hafta sonu da üniversite sınavı heyecanının yaşanacağını belirtip, sonrasında herkesi tatile beklediklerini dile getirdi. Tesislerinin hazır olduğunu vurgulayan turizmciler, yerli turist kapasitesi ve seçim sonrası turizmde ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirme yaptı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, \"Şu an Marmaris ve çevresinde İngiltere, Rusya, Almanya ile Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden misafirlerimiz tatil yapmaktalar. Bölgemizin tek eksiği Türk misafirlerimizdir. Dalaman, Köyceğiz, Dalyan ve Marmaris çevresinde 120 bin yatak kapasitemiz mevcut. Türk misafirlerimize ayırdığımız 15 bin kişilik bir açığımız söz konusu. Yerli turistlerimizin güvenli ve huzurlu tatil yapması için tur operatörleri ile acenteler tüm hazırlıklarını tamamladı. Bilinen acentelerden ön rezervasyon yaptırarak gelmelerini bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimini başarıyla atlattık. Bu hafta üniversite sınavları sonrası yoğun talep olacağını ümit ediyoruz. Seçim ve üniversite sınavları sonrası sevinenleri kutlamaya, üzülenleri moral bulmaya bekliyoruz. Her bütçeye göre konaklama tesislerimiz mevcut\" diye konuştu.



Seçimin bitimiyle yaz tatilinin düşünülmeye başlandığını kaydeden Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise \"Okullar kapandı, çok güzel kazasız ve belasız bir seçim geçirildi. Bu hafta yapılacak üniversiteye giriş sınavlarının ardından vatandaşlarımız tatilini düşünmeye başladı. Eskilere göre Marmaris ve çevresi daha çok yerli misafir bekliyor. Bunu göz önüne alarak otelciler olarak tesislerimizde hazırlıklarımızı tamamladık. Türk misafirlerimizi bekliyoruz. Yerli turistlerimizden temmuz, ağustos ve eylül ayı için ön rezervasyonlar alınmaya başlanıldı. Marmaris, huzur ve güvenle her bütçeye uygun tatil yapabileceğiz Dünyanın incisi cıvıl cıvıl Marmaris\'imize Türk misafirlerimizi bekliyoruz\" dedi.



Seçimlerin kesin olmayan sonuçlarının olumlu etkisini hissetmeye başladıklarını da belirten Başkan Bülbüloğlu, şunları söyledi:



\"Turizm, Türkiye için önemli bir sektör. Turizm sektörü hem döviz hem de istihdam için çok önemlidir. \'Turizm\' denilince aklımıza güzellik, barış ve huzur gelir. Sektörümüz, ülke ekonomisine ileriye dönük çok önemli ekonomik katkı sağlayacaktır. Çekişmeli bir seçimi büyük bir olay olmadan atlatmamız Avrupalı büyük tur operatörlerinin gözünden kaçmadı. Avrupalı turistler şu an Türkiye\'den huzur ve güvenle bahsediyor. Hesaplı olarak tatil yapabilecekleri çok farklı turizm şehirlerimiz mevcut. Coğrafyası, tarihi, kültürü ve yeşili ile mavisi güvenle birleşince Avrupalı için cazibe merkezi olduk. Hesaplı tatil yapabilme konusunda Muğla ve Antalya önde çekiyor. Son 2 sene de Avrupa\'nın önde gelen tur operatörleri, Türkiye olmadan dünyada turizm olmaz, diyor. Yaptığımız görüşme ve atılımlarla turizmde dünya devi olduk. Onların beklediği güvenli ve huzurlu ortam bizde vardı ve daha da iyi sağlandı. Muğla\'nın turistik Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi dünya ünlü tatil şehirleri yanı sıra Antalya bölgesi iç pazar ve Avrupa turizminde önümüzdeki dönemlerde ciddi büyüme kaydedecektir\" dedi.