(Görüntülü) Marmarisli turizmci sezonu karlı kapattı

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) GÜNEY Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Marmaris\'te turizm sezonunun bitmesiyle otel ve çeşitli işletmelerin bir sonraki sezon için hazırlık yapmaya başladıklarını belirterek, yeni sezon için İngiliz tur operatörlerinden ciddi talep aldıklarını kaydetti. İngiliz operatörlerin Türkiye\'de kapasite artırımına gitmeyi planladıklarını belirten Bülbüloğlu, 2 yıldır kaybettikleri İskandinav pazarını da tekrar geri almak için adımlar attıklarını dile getirerek, Bu yıl kar ettik. 2019 ve 2020 yılında turizm sektöründe karlılıklarımız çok iyi olacak dedi. Marmaris\'te 2018 turizm sezonu, nisan ayında başlayan hazırlıklarla kapılarını açtı. Turizmde geçmiş yıllarda yaşanan sıkıntıların ardından bu sene işlerin yolunda gitmesi, Marmarisli turizmcileri sevindirdi. Haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında ilçedeki konaklama tesislerinin doluluk oranları yüzde 100\'e yaklaştı. Dünyanın birçok kentinden yabancı turistin yanı sıra çeşitli bayramlar için yerli turist de ilçeyi tercih etti. Kasım ayı başından itibaren çoğunluğu yabancı olan az sayıdaki turist, kentte tatilini sürdürürken ilçede sezon sonuna gelinmesiyle birlikte 3 yıldız ve üzeri birçok otel ile restoran, kafeterya ve eğlence merkezi sezonu kapatma hazırlıklarına başladı. İlçe merkezindeki otel ve çeşitli işletmelerin personeli, sahillerde şezlongları, sandalye ve masaları toplayarak, mekanlarını şimdilik kapattı. \'HERKES PARA KAZANDI, KARLILIK VE DOLULUK ÇOK İYİYDİ\' Bu yaz sezonunda Türkiye\'de olduğu gibi Marmaris\'te kazançlı bir turizm sezonu geçirdiklerini söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Marmaris ve Güney Ege Bölgesi\'nde herkes para kazandı, karlılık ve doluluk çok iyiydi. Turizm, Türkiye ekonomisi için ciddi bir sektör oldu. Bacasız sanayi dediğimiz turizm, döviz kazandıran birçok sektörün önüne geçti. Bu yıl, Türkiye\'nin parlayan yıldızı turizm olmuştur. İngiltere\'nin başkenti Londra\'da davet üzerine prestijli tur operatörleri temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Güney Ege Bölgesi olarak İngiliz tur operatörlerinden ciddi bir talep aldık. Dünyaca ünlü İngiliz tur operatörleri ülkemizde kapasite artırımına gitmeyi planlıyor. İki yıldır kaybettiğimiz İskandinav pazarını tekrar geri almak için adımlarını atıyoruz. Bu yıl kar ettik. 2019 ve 2020 yılında turizm sektöründe karlılıklarımız çok iyi olacaktır. Talep görülen turizm şehirlerinde fiyatlar istediğimiz oranlarda olmadı ama yükselecektir. Hükümet ve turizm otoriterlerinin koordineli şekilde hareket etmesiyle turizm sektöründe ciddi kazançlar elde edeceğimize inanıyorum dedi. \'CEBİMİZDE PARA İLE EVİMİZE MUTLU DÖNÜYORUZ\' Su sporları istasyonları, disko ve çeşitli işletmeleri bulunan işadamı Adnan Altın, Hain darbe girişimi sonrası turizm sektöründe ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar, 2017 yılında da devam etti. 2018, bizim için toparlanma yılı oldu. 2018 turizm sezonunda doluluk ve karlılık iyiydi. Yerel yönetimlerin destekleri ve hükümetin dış politikaları turizm sektöründe ivmeyi yükseltti. Yerel yönetim ve hükümetin yurt dışında tanıtım atağı bacasız sanayimizi düzeltti. Bizler, kuru kalabalık turist değil daha kaliteli para harcayacakları istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda sektörümüzün kazanç meyvelerini yemeye başlayacağız. Para kazanmanın verdiği mutlulukla işletmelerimizi kapatarak evimize döneceğiz dedi. İşletmelerinin kapanış hazırlıklarını yapan çalışanlar ise Bu sene cebimiz para gördü ve evimize dönerken mutluyuz. Önümüzdeki yıl daha iyi olacağına inanıyoruz dedi.