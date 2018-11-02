(Görüntülü) Marmaris, yılbaşını 1 aylık festivalle karşılayacak

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te belediye, sivil toplum kuruluşu, oda ve turizm sektörü temsilcileri öncülüğünde, yılbaşının 1-31 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek festivalle karşılanacağı bildirildi. Marmaris Belediyesi, son 2 yılda 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda, Türkiye\'nin birçok şehrinden ve kent merkezinden katılan esnafın açtığı stantlarla yılbaşını karşıladı. Yılbaşı etkinliğinin bu yıl daha geniş bir zamana ve ülke çapından gelecek misafirlere göre düzenleneceği belirtildi. 1-31 Aralık tarihleri arasında \'Yeni Yıl/New Year Fest\' adıyla düzenlenmesi planlanan festival için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Armutalan Kültür Merkezi\'nde yapılan toplantıya, belediye, sivil toplum kuruluşu, oda, turizm sektörü temsilcileri ve iş adamları katıldı. Kapanan turizm sezonunda ilçedeki hareketliliği artırmayı amaçladıklarını belirten Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, \"1-31 Aralık arasında 1 ay süreyle, 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda kurulacak stantlarda yerel lezzetler ve hediyelik eşyalar yer alacak. Çocuklara yönelik lunapark ve bu yıl ilk kez yapay buz pisti de meydandaki yerini alacak. Ayrıca kurulacak sahnede, bunun dışında ana caddelerde canlı müzik performansları sunulacak. Sokak sanatçıları, canlı heykeller performans sergileyecek. Çeşitli gösteriler ve daha pek çok etkinlik, katılımcılara eğlenceli 1 ay yaşatacak\" dedi. Projeye tüm otelciler olarak destek verdiklerini söyleyen Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise \"Yetkililer, \'Turizmi 12 aya yayalım\' diyorlar. Söylemek basit, hayata geçirmek zorludur. Burada el birliğiyle bir zoru başaracağız. Bunlar birer adımdır ve önümüzdeki yıllarda ekonomik olarak büyüyen turizmde bu tür kapsamlı projelerle koşar adımlara geçeceğiz\" diye konuştu. Muğla Esnaf Odaları Birliği Başkanı ve Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız da toplantıda yaptığı konuşmada, \"Bu tür festivallerle kış turizmine katkı konulacağına ve ilerleyen yıllarda daha kapsamlı hale geleceğine inanıyorum\" dedi. Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur ise \"20 Aralık\'tan itibaren İngiltere\'den hafta da 6 uçuş gerçekleştireceğiz. Ayrıca gelen talep üzerine hafta bir İsrail\'den uçak gelişi olacaktır. Marmaris gibi Muğla\'nın incisi turizm şehirlerinin bu tür etkinlikleri arttıkça bizlerin de uçuş devamını sağlamamız olacaktır. Bu ilanları havalimanımızda panolarımıza yerleştireceğiz. Belediyemizin bölgeye katkısına bizlerde destek vereceğiz\" ifadelerini kullandı. Toplantı sonrası oluşturulacak 12 kişilik heyetle, proje kapsamında yapılacakların ele alınarak hayata geçirileceği belirtildi.