(Görüntülü) Marmaris polisi KADES'i tanıttı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te, Kadın Destek İhbar Sistemi (KADES) 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda açılan stantta tanıtıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, standa gelenlere KADES\'i anlatan el ilanları dağıttı. Emniyet Genel Müdürlüğü, şiddete maruz kalmış veya maruz kalma ihtimali olan kadınların ihbarlarını daha hızlı haber merkezlerine iletmeleri amacıyla iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanılabilecek Kadın Destek İhbar Sistemi\'ni (KADES) hayata geçirdi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Grup Amirliği ekipleri, uygulamayı 25 Kasım Kadına Şiddete Mücadele Günü kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda açılan stantla tanıttı. Standı gezenlere polisler, mobil uygulama hakkında bilgilendirmede bulunup, el ilanları dağıttı. Polisler, bazı kadınlara uygulamayı indirmeleri için yardımcı oldu. Bu etkinlik kapsamında meydanda basın açıklaması yapan kadınlar ve siyasi parti temsilcileri de standı ziyaret ederek, destek verdi, uygulama hakkında bilgi aldı. Şehrin ana caddelerinde de dolaşan polis ekipleri, KADES\'i anlatan el ilanlarından dağıttı. Ayrıca meydanda bulunan dev ekranda mobil sistem hakkında bilgilendirilmede bulunuldu. Marmaris Emniyet Müdürlüğü\'nden bir yetkili, \"Kadına Destek İhbar Sistemi\'nin tanıtımı için bir hafta süreyle şehrimizin ana caddelerinde stant açıp Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün bastırdığı tanıtım el ilanlarını dağıtacağız. Bir hafta süreyle her gün bin adet el ilanı dağıtılarak sistem hakkında vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Ayrıca ana cadde ve sokaklardaki billboardlara tanıtım ilanları asılacak\" dedi.