(Görüntülü) MARMARİS, BAYRAMDA 1.5 MİLYON TATİLCİYE ULAŞTI HD

MARMARİS, BAYRAMDA 1.5 MİLYON TATİLCİYE ULAŞTI MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde otel, günübirlik kiralık ev ya da pansiyon gibi tesisler ile çadırlarda bayram tatilini geçirenlerin sayısı, 1.5 milyona ulaştı. Doluluk oranları turizmcilerin yüzünü güldürdü.Arife gününden itibaren Marmaris\'e bayram tatili için gelenler, kenti doldurdu. İlçenin Muğla ve Datça girişlerinde, 8 kilometreye ulaşan araç kuyrukları, trafiği kilitledi. Konaklama tesislerinde yer bulamayan tatilciler, kırsal mahallelerde çadır kurdu. Günübirlik gelenler de oldu.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Bizler, bayram süresince Marmaris ve çevresinde 1 milyon tatilci bekliyorduk. Şu an 150 bini günübirlik gelen misafirlerimizle birlikte 1.5 milyona çıktı. 3 yıldız ve üzeri nitelikli otellerimiz dolu olmasına rağmen, bir o kadar kapıda oda soran mevcut. Her şey dahil sistemiyle çalışan 3 yıldız ve üzeri 70 bin yatak kapasitemiz mevcut. Apart otel, kiralık evler ve pansiyonlarla toplam 100 bin yatağı buluyor. Beklentilerimizin üzerinde bir iç pazar talebiyle karşılaştık. Konaklama sektörü, restoran, kafeterya ve tüm işletmeler yaşanan doluluktan memnun. Marmaris ve çevresinde, ekim ayının ilk haftasına kadar 3 yıldız ve üzeri her şey çalışan oteller dolu. Bereketli bir turizm sezonu geçirdik dedi. TATİL GÜNLERİ ÖNCEDEN PLANLANMALI Yetkililere dini bayram tatil takvimlerinin 1 yıl önceden netleştirilmesi çağrısı yapan Bülbüloğlu, Onların takdiriyle tatil süreçleri önümüzdeki yıl bir an önce yayınlanmalıdır. Türkiye, dünyada turizm sektöründe 40 milyon misafir ağırlamakla 6. sırada yer alarak, büyük başarı kaydetti. Ülkemiz, Akdeniz çanağında önemli bir kapasiteye sahip. Dini bayram tatilleri daha önceden netleşirse, konaklama sektörü kendini ona göre ayarlar. Dış pazar temsilcileriyle yapacağı görüşme ve ön rezervasyon paylarını ayarlar. 6 ay önceden dini bayram tatillerini belli olması vatandaşımıza da büyük katkısı olacaktır. Vatandaşımız yapacağız ön rezervasyonla hem ekonomik hem de sıkışmadan tatil yapacak. Hükümetten talebimiz dini bayramlar ile ilgili tatilleri önceden kamuoyuna bildirmesi. Bayram tatillerinin uzun olması turizm sektörüne ekonomik olarak katkı veriyor diye konuştu.