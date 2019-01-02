(Görüntülü) Marketten aldığı ürünleri montunun içine koydu (2)

\'GEREKİRSE PANTOLONUMU ÇIKARTIR, İÇİNE DOLDURURUM\'



Marketten satın aldığı ürünleri, poşete para vermemek için montunun içine koyan ve sosyal medyadan paylaştığı video ile izleyenleri gülümseten Taner Gökçe, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) konuştu. Alışveriş yapmak için markete gittiğini belirten Gökçe, \"Poşetlerin ücretli olduğunu duyunca çareyi montumda buldum. Ürünleri montuma doldurup götürdüm. Bu uygulamayı uygun bulmuyorum. Gerekirse pantolonumu çıkarır, içine doldururum. Günde 3-4 defa markete gidiyorum. Ayda 100 lira para ediyor. Sosyal medyada paylaştım. Beğeni aldı video\" dedi.