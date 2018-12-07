(Görüntülü) Markete giren kedileri gören kadın çalışanın yaşadığı korku, izleyenleri tebessüm ettiriyor

Güney Afrika (DHA) - Güney Afrika\'da bir süpermarkete giren kediler kadının çalışana büyük korku yaşamasına neden oldu. İki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, bir erkek çalışan, kadın çalışana kedilerin markete girdiğini söylüyor. Kedilerin üzeri doğru geldiğini gören kadın çalışan ise ne yapacağını şaşırıyor. Panikle yerinde zıplayan kadın önce bir yerlere saklanmaya çalışıyor ancak bir yer bulamayınca son çare tezgâhın üzerine zıplıyor. Tezgahın üstünde adeta siper alarak kedilerin kaçışını izleyen kadının yaşadığı büyük, marketin kamerasınca kaydedildi..