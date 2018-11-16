(Görüntülü) Market soyguncuları güvenlik kamerasına yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da levye ile kilidini kırdıkları marketten para, deterjan ve gıda malzemesi çalan 2\'si çocuk 4 hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Olay, merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi\'nde meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan kaçıp Adana\'ya gelen Suriyeli Abdullah Shikh Darwish, burada market işletmeye başladı. Olay günü, işyerinin kepenkinin açık olduğunu gören Darwish, soyulduğunu fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kameralarının görüş açılarının değiştirildiğini ve kilitlerinin levye ile kırıldığını saptadı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, 2\'si çocuk 4 şüphelinin yüzlerini gizleyip kasadaki bin lirayı aldıktan sonra, raflarda bulunan 4 deterjan, 1 cep telefonu, kutu kola, enerji içeceği ve yiyecekleri aldıklarını tespit etti.



Hırsızlığı fark eden market sahibi ise polisi arayıp, şüphelilerin bulunmasını istedi.



Görüntülenden şüphelilerin kimliklerini belirleyen belirleyen ekipler, A.C.T. (16), M.Ö. (17), Okan A. (26) ve İsa B.\'yi (22) kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen İsa B. ve Okan A., sorgularında soygunu kendilerinin yaptığını itiraf etti. Şüphelilerden İsa B., \"Olay günü markete birşeyler almak için girdik, aldığımız parayı aramızda bölüştük. Deterjanları A.C.T. aldı, diğer malzeleri de yedik, pişmanız\" dedi.



İşlemlerinin ardından 2\'si çocuk 4 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.