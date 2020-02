(Görüntülü) Mariano: "UEFA Avrupa Ligi'nde takımın önü açık"

\"Gruptan çıkmak için elimizden geleni yaptık\" SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Porto\'yu konuk edecek. Yarın oynanacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı oyuncu Mariano basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Porto maçının önemini bildiklerini belirten Mariano, \"Yarınki maçın önemini biliyoruz. Çok önemli bir takıma karşı zor bir karşılaşma oynayacağız. Diğer taraftan gruptan çıkmayı garantilemiş bir takıma karşı oynayacağız. Ne olursa olsun Porto her zaman tehlikeli bir takım. Ama Galatasaray gibi bir takımın, camianın her zaman Avrupa\'da olması gerekiyor. Biz de takım olarak hepimiz bunun bilincindeyiz. Maçın, kazanacağımız puanının öneminin farkındayız. Bizi nereye taşıyacağının farkındayız. O yüzden tek amacımız Galatasaray\'ın daha önce de olduğu gibi Avrupa\'da olmasını sağlamak. Onun için de elimizden geleni yapacağız\" diye konuştu. \"GRUPTAN ÇIKMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK\" Şampiyonlar Ligi\'ndeki diğer gruplara göre daha dengeli bir grupta yer aldıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, \"Dengeli bir grup ama diğer gruplara bakıyorsunuz; mesela bu grubun favorisi budur diyebileceğiniz bir çok grup var. Bizde öyle değil, Herkesin aslında favori gözüktüğü, herkesin bir sonraki tura geçebilme şansı vardı. Biz de elimizden geleni yaptık. Bazen futbolda böyle şeyler olabiliyor tabii ki. Bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Ama ne olursa olsun elimizden gelen en iyi mücadeleyi yaptık. Şu anda elimizde Avrupa Kupası var. Söylediğim gibi Galatasaray\'ın her zaman Avrupa\'da olması gerekiyor. O yüzden yapmamız gereken, yarın taraftarımızla beraber güzel bir maç oynayıp güzel bir skor alıp Avrupa yoluna devam etmemiz\" şeklinde konuştu. \"UEFA AVRUPA LİGİ\'NDE ÖNÜNÜN AÇIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM\" Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi\'nde önünün açık olduğunu belirten Mariano, \"Porto birkaç senedir beraber oynayan bir takıma sahip. O da onların en büyük avantajı diyebilirim. İyi oynayan bir takım. Ama ilk oynadığımız maçı kimse unutmasın. Orada nasıl oynadığımızı, nasıl baskılı oynadığımızı, bulduğumuz şansları gole çeviremediğimizi. Şansız bir gol yedik. Onlara karşı gösterdiğimiz performans ortada. Tabii ki birinci oluyorsanız mutlaka hak etmişsinizdir. İyi bir takıma sahip. Şimdi önümüzde UEFA şansı var. Avrupa Ligi\'ni ben Şampiyonlar Ligi\'nden çok farklı görmüyorum. Önemi bir lig olduğunu düşünüyorum. Daha önce Sevilla formasıyla bu kupayı kazanma ayrıcalığına sahip oldum. Galatasaray\'ın da UEFA\'da önünün açık olduğunu düşünüyorum. Oraya devam edersek güzel şeyler olacağını düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.