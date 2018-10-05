(Görüntülü) Mardinli yumurta üreticisinden stokçulara yanıt

MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde yumurta üretimi yapan Cibrail Dinler, Türkiye\'deki yumurta üreticilerinin, Bir aylık yumurta stokumuz kaldı sözlerine karşılık, yumurtanın stok yapılamayacağını belirterek, Yumurtanın ömrü 21 ile 27 gündür. Doların yükselmesiyle birlikte fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değil, bunu vatandaşa satan marketçilerdir iddiasında bulundu.

Türkiye genelindeki yumurta üreticilerinin, Bir aylık yumurta stoğumuz kaldı sözlerine tepki gösteren Kızıltepe ilçesindeki yumurta üreticisi Cibrail Dinler, Türkiye\'de özellikle de Mardin ve bölgede yumurta üretimi ve satışı ile ticaretinde herhangi bir sorun olmadığını söyledi. 30 kişinin çalıştığı tesiste günlük 220 bin yumurta üretimi yapan Dinler, Mardin?de yumurta üreticiliği yapıyorum. Benimle birlikte Mardin\'de 7 arkadaşım daha yumurta üreticiliği yapmaktadır. Son zamanlarda basında, \'Türkiye\'de bir ay yumurta stoğu var\' haberlerini gördüm. Ben buna karşıyım.Türkiye güçlü bir devlettir. Bir kere yumurtanın bir ay stoğu söz konusu kesinlikle olamaz. Bir yumurtanın ömrü 21 - 27 gün arasındadır. Bunlar Türkiye\'de bir ay yumurta stoğu kaldığını söylediler. Son zamanlarda doların yükselişiyle girdiler yükseldiği için yumurta fiyatında biraz olsun yükseldi. Ama, bu fırsatçılar da fırsatını kulanıyorlar. Şuan 40 kuruştan sattığımda yumurta, bakkal ve küçük marketlerde 60 kuruşa, daha büyük marketlerde ise, fahiş fiyata satılmaktadırdedi.

Cebrail Dinler, Cumhurbaşkanının talimatı ile belediyelerin zabıtalar aracılığı ile denetlemeler yaptığını da hatırlatarak, Bu fırsatı kulanan fırsatçılara, korsan satıcılara büyük cezalar kesiliyor. Türkiye\'de eğer yumurta sıkıntısı olsa şuan neden yumurta ihracatı yapamazdık. Şuan dışarıya Irak?a, İran?a ve Suudi Arabistan\'a kadar yumurta gönderiyoruz. Arkadaşlarımdan ricam bu tür sözlere değinmesinler. Türkiye güçlü bir devlettir. Her zaman her sorunun üstesinden gelirdiye konuştu.