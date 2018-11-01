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(Görüntülü) Mardin'de 3 terörist, 250 kilo patlayıcıyla yakalandı (2)

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, polisin düzenlediği operasyonda, bir araçta 32 ayrı eylemde kullanılmak üzere düzenekleri ile hazırlanan yaklaşık 250 kilo patlayıcı ele geçirildi

01 Kasım 2018 13:40

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de, polisin düzenlediği operasyonda, bir araçta 32 ayrı eylemde kullanılmak üzere düzenekleri ile hazırlanan yaklaşık 250 kilo patlayıcı ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki PKK\'lı 3 terörist ile bu kişilerle işbirliği yaptığı belirtilen 2 kişi gözaltına alındı. Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla, bir araçla seyahat PKK\'lı 3 teröristi yakaladı. Araçta yapılan aramalarda 250 kilo patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıların 32 ayrı saldırıda kullanılmak üzere düzenekleriyle birlikte hazırlandığı belirlendi. Teröristlerin bombaları, olası saldırıların gerçekleştirileceği noktalara taşıdığı ifade edildi. Teröristlerle işbirliği içinde olduğu öne sürülen 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Mardin Valiliği\'nin konu ile ilgili detaylı açıklama yapacağı belirtildi.

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