(Görüntülü) Mardin ve Midyat'ta Noel ayini

Nezir GÜNEŞ- Mehmet Halis İŞ/ MARDİN - (DHA)- MARDİN ve Midyat ilçesinde yaşayan Süryaniler, Hz. İsa\'nın doğuşunu simgeleyen Noel Bayramı\'nı düzenlenen ayinlerle kutladı. Mardin\'de yaşayan Süryaniler, Noel Bayramı\'nı Kırklar Kilisesi\'nde bir araya gelerek yaptıkları ayinle kutladı. Ayine; Vali Mustafa Yaman\'ın yanı sıra turistler de izleyici olarak katıldı. Kırklar Kilisesi\'ne erken saatlerden itibaren gelen Süryaniler, bayramlık elbiseleri ile kilise girişinde mum yakarak dua etti. Noel Bayramı nedeniyle Süryanilere ait işyerlerinin kapalı oluğu Mardin\'de, Kırklar Kilisesi\'nde düzenlenen ayini Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz yönetti. Ayinde kız ve erkek koroları Süryanice ilahiler okurken, Metropolit Özmen ile Akyüz erkek ilahi grubu ile Süryanice ve Türkçe ilahi ve dualar okudu. Ayine Mardin’i ziyarete gelen turistler ile Mardinli Müslümanlar da izleyici olarak katıldı. Ayinde Hz. İsa\'nin doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması ateş yakılarak canlandırıldı. Erkekler korosu ve ruhani liderler mangalda yakılan ateşin etrafında dönerken, kızlar korosu ilahiler okudu. SÜRYANİLER, MÜSLÜMANLARI ZILGITLARLA KARŞILADI 1600 yıllık Kırklar Kilisesi\'nde toplanan Süryani vatandaşlar ile Metropolit Saliba Özmen\'in bayramını kutlamak için kiliseye gelen Mardin Valisi Mustafa Yaman, Emniyet Müdürü Hasan Onar ile Müftü İsmail Çiçek\'i, Süryani kadınlar alkışlar ve zılgıtlarla karşıladı. Kilisenin kabul salonun gelerek Süryanilerin bayramını kutlayan Vali Yaman, Mardin\'in birçok medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek, \"Mardin’de artık çok sayıda misafir ağırlıyoruz. Herkesin gözü masal şehirde. İnşallah huzurlu, daha mutlu ve daha güzel hep birlikte birlik ve beraberliğimizi ilelebet sürdüreceğiz\" dedi. Mardin’deki huzur ortamına dikkat çeken Vali Yaman, \"Dini bayramlar birlik ve beraberliğimizi artıran günlerdir. Bu günler mutluluğunuzu artırır, dostluklarımızı pekiştirir. Kıymetli Saliba dostumuz başkanlığında Mardinimizin bugünkü huzurlu ortamına, birlik ve beraberliğine ve bu ortamın daha da giderek artmasında sağlamış oldukları katkılarından dolayı Süryani toplumuna teşekkür ediyoruz\" diye konuştu. \'ÜLKEMİZ ÇOK KIYMETLİ KUTSAL VE ÇOK DEĞERLİ BİR ÜLKE\' Metropolit Saliba Özmen ise dini bayramlarda son günlerde yaşanan kargaşalıkların sona ermesi için dua ettiklerini söyleyerek, şunları söyledi: \"Noel Bayramı\'nın özellikle savaşların bitmesi, barışın, huzurun ve selametin vuku bulması için özellikle dualar ettik ve etmekteyiz. Ülkemiz çok kıymetli kutsal ve çok değerli bir ülke. Etnik dini ve kültürel unsurları ile bir bütün olarak ülkemizin ayakta, zinde, barış içinde olması için bu ruhani mevsimler çok değerlidir. Bu mevsimlerde birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve karşılıklı anlayışımızı birbirimize karşı uyguluyoruz. Bu güzel günde Sayın Valimizin ve Mardin\'in ileri gelenlerin aramızda olması bizleri çok ama çok mutlu etmiştir ve bayram sevincimize sevinç katmıştır. Tabii ki akla her zaman özellikle Ortadoğu\'da ve bütün dünyada barışın sağlanması geliyor. Bizim bütün dualarımıza özellikle Ortadoğu\'da barışın huzurun ve sükûnetin hüküm sürmesi için dualarımızda hep o yönde.\" Ayini izlemeye gelen turistlerden Tijan Türkseven, \"Yazdan beri arkadaşlarımızla birlikte program yapmıştım. Noel’i burada kutlamak istedik, ayini yerinde görmek istedik. Süryanilerin buradaki bayramını kutlamak istedik. Onun için buradayım. Benim için çok etkileyiciydi. Aslında dini olan manevi olan her şey çok etkiliyici\" dedi. MİDYAT\'TA NOEL AYİNİ METROPOLİT AKTAŞ YÖNETTİ Noel Bayram kutlamaları Midyat\'taki Mort İşmuni Kilisesi\'nde yapıldı. Düzenlenen ayini Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş yönetti. Ayinde Hz. İsa\'nın doğumunda çobanların yaktığı ateşi simgelemek amacıyla kilisenin ortasına tepsi içinde çıralar konulurken, ayine katılanlar ellerindeki mumlarla bu çıraları tutuşturarak, ateşin etrafında dönüp ilahiler okudu. Ayinin ardından kilisenin misafir konuk odasına geçen Metropolit Samuel Aktaş, Papaz İshak Ergün, Midyat Kiliseleri Vakfı Başkanı Anto Nuay ve Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, burada bayramlaşmaya gelen misafirlerin tebriklerini kabul etti.