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Spor

(Görüntülü) Marco Fabian, İstanbul'a geldi (2)

    Anıl UÇAN / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadosuna katmak istediği ve büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Marco Fabian, İstanbul'a geldi

27 Ağustos 2018 00:27

 

 

Anıl UÇAN / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe\'nin kiralık olarak kadosuna katmak istediği ve büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Marco Fabian, İstanbul\'a geldi.



Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt\'ta forma giyen Meksikalı futbolcu Marco Fabian, Frankfurt\'tan kalkan uçakla TSİ 19.45\'te İstanbul Atatürk Havalimanı\'na ulaştı. Marco Fabian\'ı Fenerbahçe Spor Kulübü yetkililerinden Baturalp Soydaş karşıladı. 29 yaşındaki futbolcunun yarın sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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