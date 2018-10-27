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(Görüntülü) Manzara izleme dürbünlerine zarar verip, paraları çaldılar

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Sapanca Gölü'nün kıyısında manzara seyretmek için kullanılan Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'ne ait dürbünlerin hazneleri kırılarak, içerisindeki

27 Ekim 2018 20:24

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde, Sapanca Gölü\'nün kıyısında manzara seyretmek için kullanılan Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği\'ne ait dürbünlerin hazneleri kırılarak, içerisindeki madeni paralar çalındı. Sapanca Gölü sahilindeki Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği\'ne ait, manzara izleme dürbünlerinin hazneleri, kimliği belirsiz kişilerce kırılarak, içerisindeki madeni paralar çalındı. Sabah balık tutmak için sahile gelenler, derneğe gelir sağlamak amacıyla konulan 2 dürbüne zarar verildiğini görüp, polise haber verdi. Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Genel Başkanı Fehmi Tantan, dernek üyeleri ile birlikte olay yerine gelerek inceleme yaptı. Dürbünlerde parmak izi çalışması yapan, Mobese kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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