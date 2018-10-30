(Görüntülü) Mantar aramaya giden Alzheimer hastası kadın kayboldu

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde öğle saatlerinde mantar bulmak için araziye çıkan ve bir daha haber alınamayan alzheimer hastası İlsan Özer’in (65) bulunması için arama çalışması başlatıldı.



Sandıklı’ya bağlı Celiloğlu köyünde eşiyle oturan Alzheimer hastası İlsan Özer, öğle saatlerinde eşi evde olmadığı sırada mantar aramak için araziye çıktı. Cemal Özer eve döndüğünde eşini göremeyince jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri köy halkının da desteğiyle arama çalışmaları başlatıldı. Saat 21.00’de aramalara Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri de dahil oldu. Öğle saatlerinden bu yana süren aramalara rağmen İlsan Özer’in izine rastlanamadı.



Köy Muhtarı Baki Ceylan, \"Öğle saatlerinde evden mantar aramak için çıkmış. Bu kadın Alzheimer hastasıydı. Ondan sonra da gören olmamış. Arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler şu an arıyor. Köylü vatandaşlar arıyor\" dedi.