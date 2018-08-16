(Görüntülü) Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA Ovası\'nın en önemli ürünlerinden, milyonlarca dolarlık döviz girdisiyle tarım ürünleri ihracatında önemli yer tutan çekirdeksiz kuru üzüm, Çin Pazarı\'na girecek. Çinli firmanın, ABD ve Şili\'den ithal ettiği kuru üzümü artık Türkiye\'den satın alacağı, bunun için Manisa\'ya heyet göndereceği belirtildi.



Çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde dünya lideri Türkiye\'de, bu önemli ürününün Çin pazarına satılması için çalışma yürütülüyor. Çinli gıda firmasının daha önce ABD ve Şili\'den ithal ettiği kuru üzümü artık Türkiye\'den satın almayı planladığı, bu nedenle yetkililerini Manisa\'ya gönderileceği öğrenildi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, Manisa\'da üretilen üzümün yüzde 85\'nin birçok ülkeye satıldığını söyledi. Çekirdeksiz kuru üzümün genel olarak Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini, Çin pazarına girilmesiyle kurumu üzümün daha da önemli hale geleceğini belirten Aktürk, pazarın genişlemesi ile birlikte fiyat konusunda da olumlu gelişmeler yaşanacağını söyledi. Aktürk, \"Gerek Manisa\'mızın gerekse Salihli\'mizin altın değerindeki çekirdeksiz kuru üzümünde bir süre önce rekolte çalışmaları tamamlandı. Ovamızda kurutma işlemi ise aralıksız devam ediyor. Bilindiği üzere Manisa\'da yetiştirilen üzümümüzün yüzde 85\'i, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere onlarca ülkeye satılıyor. Aldığımız bilgilere göre Çinli firmalar da çekirdeksiz kuru üzümümüze talip oldular. Kısa süre içerisinde Manisa\'ya gelip incelemelerde bulunacaklar. Bu bizler için çok olumlu bir gelişme. İhracatta yeni pazarlar oluşması gerek ülkemiz açısından gerekse üreticilerimiz açısından çok güzel. İhracat pazarının genişleyecek olması üzüm fiyatlarına da olumlu yansır\" dedi.



Salihli\'de çekirdeksiz kuru üzüm üretimi yapan Veli Yalçınkaya ise \"Kuru üzüm, ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden biri. Manisa\'da çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde bu pazarda çok ciddi bir konuma sahip. Çekirdeksiz kuru üzümümüzün Çin pazarına da girecek olması bizleri mutlu etti\" dedi.