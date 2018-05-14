(Görüntülü) Manisa'da katı atık transfer tesisi tepkisi

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Salihli ilçesinin kırsal Caferbey Mahallesi\'ne Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan katı atık transfer istasyonu tepkilere neden oldu. Mahalle girişinde toplanan, aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu grup, ellerinde döviz ve pankartlarla \'Mahallemizde katı atık transfer istasyonu istemiyoruz\' diye slogan attı. Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nce Salihli\'nin kırsal Caferbey Mahallesi\'ne yapılması planlanan katı atık transfer istasyonu mahalle girişinde toplanan yaklaşık 400 kişi tarafından protesto edildi. Mahalle girişine \'Çöp giremez\' ve \'Sağlığımızı çöpe atmayacağız. Çöp tesisi yaptırmayacağız\' yazılı dövizler bırakan köylüler, \'Hizmet istiyoruz çöplük değil\', \'Çöp istemiyoruz. Çöpünüz sizin olsun\' yazılı dövizler taşıdı. Caferbey Mahallesi\'nin muhtarı Sezai Ocak, mahallerine yapılması planlanan katı atık transfer istasyonuna karşı olduklarını belirterek, \"Uzun süredir mahallemize yapılması planlanan tesisin iptali ile ilgili görüşmeler yapıyoruz. Söz konusu tesisin yapılacağı alan yaklaşık 9 dönümlük alan. Bu alan bizim için çok değerli bir bölge. Çünkü burası bizim mahallemizin merası. Mahalleli bütün hayvanlarını bu mera sayesinde besliyor. Bu nedenle bu tesisin mahallemize yapılmasına kesinlikle karşıyız\" dedi. Mahalle sakinlerinden Şengül Coşkun da \'Önce sağlığımız\' dediklerini belirterek, şöyle konuştu: \"Mahallemize katı atık transfer tesisi yapılmasına karşıyız. Mahallemize bugüne kadar bir çok hizmet vaat edildi. Biz bu hizmetleri bile alamamışken üstüne üstlük bir de bu çöp transfer tesisi sorunu çıktı\" diyerek, tepkisini dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Ayşe Akçıl da katı atık transfer tesisi yapılacak alanın yılladır piknik alanı yapılmak için bekleyen bir yer olduğuna dikkati çekip, \"Mahallemizdeki çocukların rahatça oyun oynayabilecekleri, eğlenebilecekleri alana çöp tesisi kurmak istiyorlar. Ne pahasına olursa olsun buraya çöp tesisi yapılmasına karşı mücadelemize devam edeceğiz.\" SALİHLİ BELEDİYESİ KARŞI ÇIKMIŞTI Mahalle sakinlerinden Muhammet Coşkun ise yaklaşık 2 yıl önce, proje gündeme geldiğinde Salihli Belediyesi\'ne müracaat ettiklerini hatırlatarak, \"O dönemde Salihli Belediyesi yetkilileri \'Bu alana kesinlikle çöp tesisi kurulmayacak. Yerleşim yerinin dibine çöp tesisi mi kurulur?\' bulunur demişlerdi; ancak Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile görüştüğümüzde bu alana yapılması planlanan katı atık transfer istasyonu ile ilgili bir iptal olmadığını söylediler. Mahalle halkı olarak mücadelemize devam edeceğiz\" dedi. \"Çöp tesisinin kurulması planlanan alanda mahallemizin içme suyu sondajları var\" diyen Mihrican Altın da \"Eğer bu alana bu tesis yapılırsa içme sularına mikrop bulaşacak, çocuklarımız başta olmak üzere hepimiz sağlık sorunları yaşayacağız\" diye konuştu. Kalabalık, bir süre olay yerinde \'Çöp atık transfer tesisi istemiyoruz\' diye slogan attıktan sonra olaysız dağıldı.