(Görüntülü) Manisa'da 29 Ekim coşkusu

Cemil SEVAL MANİSA, (DHA) EGE Bölgesi\'ndeki illerden Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Ege Bölgesi\'ndeki illerde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle törenler düzenlendi. Valilerin, makamlarında tebrikleri kabul etmelerinin ardından halkın da katılıyla gerçekleşen törenlere geçildi. Valilerin belediye başkanları ve garnizon komutanlarıyla birlikte halkı silamlamalarının ardından öğrenciler gösteriler sundu, şiirler okudu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ege\'de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramının 95\'inci yıldönümü, Manisa\'da da coşkuyla kutlandı. Valilik makamında tebriklerin kabul edilmesi sonrasında Hükümet Konağı önünde, kutlama töreni düzenlendi. Vali Mustafa Hakan Güvençer ve Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Cengiz Ergün, 1\'inci Komando Er Eğitim Tugay Komutanlığı\'na ait tören aracında halkı selamladı. Valilik binası önünde süren törende, şehitler için saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vali Güvençer, bir konuşma yaptı. Vali Güvençer ve Başkan Ergün\'ün dışında törene; CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, 1\'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile askeri erkan da katıldı. Tören, askeri araç ve birliklerin de yer aldığı geçit töreniyle son buldu.