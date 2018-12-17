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(Görüntülü) Manavgat'ta kaza 2 yaralı

Mithat ABAKAN- MANAVGAT(Antalya), (DHA) Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

17 Aralık 2018 17:57

Mithat ABAKAN- MANAVGAT(Antalya), (DHA) Antalya\'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, dün gece Güllük Caddesi\'nde meydana geldi. O.Y.\'nin kullandığı 34 TC 6036 plakalı otomobille ara sokaktan çıkan M.K.\'nın kullandığı 07 LNG 29 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobillerin kaldırıma çıkarak durabildiği kazada her iki sürücü de yaralanırken, M.K. otomobilinden fırladı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri hastaneye götürdü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle otomobillerde büyük hasar meydana geldi.

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