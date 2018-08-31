(Görüntülü) Manavgat'ta fener alayı ve Kurtalan Ekspres konseri

Mithat ABAKAN MANAVGAT, (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde belediye tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı ve Kurtalan Ekspres konseri düzenlendi. Belediye başkan vekili Bülent Özgüven ve belediye başkan yardımcılarının ve vatandaşların katılımıyla başlayan fener alayında topluluk, yapay şelale önünden Atatürk Kültür Merkezi\'ne kadar yürüdü. Yürüyüşte dev Türk bayrağı da taşındı. Atatürk Kültür Merkezi önünde düzenlenen törende saygı duruşu yapıldı ve Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi işaret dili kurslarına devam eden öğrenciler tarafından İstiklal Marşı okundu. Havai fişek gösterisinin ardından sahneye çıkan Kurtalan Ekspres grubu yaklaşık 2 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkılara vatandaşlar da eşlik etti. Özellikle Barış Manço ve Cem Karaca\'yla özdeşleşen şarkılarda konseri izlemeye gelenler nostalji yaşadı. Konserin ardından Kurtalan Ekspres üyelerine çiçek verildi.