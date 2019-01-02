(Görüntülü) Manavgat'ta ağaç kesimi protestosu

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde aquapark yapımı dolayısıyla ağaç kesimi protesto edildi. Manavgat\'ın Titreyengöl Turizm Merkezi\'ndeki Sorgun Ormanı\'nda aquapark yapımı ve ağaç kesimi Peyzaj Mimarları Odası tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi. Yağmur altında gerçekleşen basın açıklamasına TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Başkanı Teoman Akçalı, Şube İkinci Başkanı Zübeyde Özkan Aksu, İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı, CHP ve İYİ Parti üyeleri katıldı. Milletvekili Tuba Vural Çokal, Bir Manavgatlı olarak tüm Manavgatlıları bu konuda hassasiyete davet ediyorum. Bu orman hepimizin, hepimizin burada biriktirdiği anıları var. İlk yakan top oynadığım yer, ilk ip atladığım yer, babamla ilk araba kullanmayı öğrendiğim yer. Sorgun Ormanı\'nda anısı olmayan 1 tane Manavgatlı var mı Bir firma bakanlığın verdiği izinle ormanları katlediyor. Türkiye\'nin gözleri önünde ağaç katliamı yapıyor. 20 bin 285 metrekarelik bir alan. İçeri gidip gördüm. Temel atmışlar. Yapılacak yer aquapark ve dükkan. Biz aquapark ve dükkan istemiyoruz dedi. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat olarak daha önce de bunları yaşadık. Bu muhtemelen son da olmayacaktır. Buradaki tahsis, tamamen Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın ihalesi ve arkasından Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın onayıyla gerçekleşmiştir diye konuştu. Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube İkinci Başkanı Zübeyde Özkan Aksu da Sorgun Ormanı\'na yapılacak olan aquapark yatırımının bölgenin ekosistemini bozacağını kaydederek, Manavgat Irmağı\'nın su kalitesinin bozulmaması adına buradaki ekosistemin ve mikro canlıların korunması gerekiyor. Aquapark kullanımı buraya uygun değil. Dolayısıyla tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Aquapark kullanımının doğal ortama zarar vereceğini ve taşıma kapasitesini zorlayacağını düşünüyoruz dedi.