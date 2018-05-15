(Görüntülü) Manavgat'ta 3 bacaklı civciv şaşırttı

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde bir arkadaşıyla amatör olarak civciv yetiştiren Mustafa Çalışkan(32), önceki gün kuluçka makinesinden aldığı civcivlerden birinin 3 bacaklı olduğunu fark etti. Durum karşısında şaşıran Çalışkan, İlk defa gördük. Daha önce hiç şahit olmadım dedi. Manavgat\'ta esnaflık yapan Mustafa Çalışkan, 5 yıl önce bir arkadaşıyla tavuk beslemeye, bir süre sonra da 3 katlı evinin giriş katına kurduğu kuluçka makinesinde civciv üretmeye başladı. Yetiştirdiği tavukları kendisi yiyen ve isteyen arkadaşlarına veren Çalışkan, önceki gün kuluçka makinesinden çıkardığı civcivlerden birinin kuyruk bölgesinde bir bacağı daha olduğunu fark etti. CİVCİVLERDEN BİRİ 3 BACAKLI ÇIKTI Durum karşısında şaşıran Mustafa Çalışkan, internetten yaptığı araştırmada genetik bozukluk sonucu böyle civcivlerin doğabileceğini öğrendiğini kaydetti. Sosyal medyadaki arkadaşlarına konuyu açtığında ise 3 bacaklı civcivlerin bazılarının yaşadığını ve yumurta veren tavuk olduklarını öğrendiğini aktaran Çalışkan, 3 bacaklı civcivi ilk defa gördüğünü kaydetti. \'DAHA ÖNCE ŞAHİT OLMADIK\' Çalışkan, Bir arkadaştan yumurta aldık, kuluçka makinemize koyduk, çıkarttık. Arkadaşımla beraber civcivleri kümese alırken farkına vardık. İlk defa gördük. Daha önce hiç şahit olmadığımız bir konuydu. İnternetten biraz araştırma yaptım. Sosyal medyadan fotoğraf atıp yorum alalım dedik. Anne ve baba, kardeş olabilir, kan bağından olabilir diye genel bir kanı ortaya çıktı. Biz de ondan oldu diye sanıyoruz dedi. \'3 AYAKLI TAVUKLAR BİLE VARMIŞ\' İnternetten yaptığı araştırmada ilginç bilgilere ulaştığını da belirten Çalışkan, Yaptığım araştırmada daha önceden böyle olayların olduğunu öğrendim. Hatta \'biz ne yapalım\' diye sorduk, bizden daha tecrübeli, bilgili arkadaşlar yardımcı olsun diye. Fazlalık olan ayağı dursun mu, bir zararı olur mu, kessek mi ayağı oradan veya o şekilde büyüsün mü diye Daha önce büyüyen olmuş. Hala tavuk olarak büyüyen, yumurtlamaya başlayan 3 ayaklı tavuklar bile varmış. \'Herhangi bir zararı olmaz\' dediler. Biz de bekletiyoruz diye konuştu. \'BİRDEN ÇOK SEBEBİ OLABİLİR\' Veteriner hekim Ramazan Şit, 3 bacaklı civcivin doğma sebebinin birden çok olabileceğini söyledi. Ramazan Şit, şunları kaydettiYakın akrabalarla çiftleştirmeler -ki kontrolsüz ortamda yakın akrabalarla çiftleşiyordur- sebeplerden bir tanesi olabilir. Diğer taraftan hatalı ve yanlış beslenme veya kinolon grubu ilaçların anneye hatalı şekilde verilmesi en başta gelen sebeplerdendir. Bacak yapısı hayati bir organ olmadığı için hayvan 3 bacakla yaşayabilir. Alınabilecek pozisyondaysa alınması ilerleyen hayatını daha rahat geçirmesine yardımcı olur. \'3 BACAKLI TAVUK ÇOK RAHAT YAŞAR\' Türkiye\'de benzer şekilde doğum kayıtlarının olduğunu aktaran veteriner hekim Şit, Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi\'ndeki kraterlerin olduğu bölgelerde toksikasyon sebebiyle doğan çift başlı buzağılar bunun en basit örneğidir. Tabii çift başlı buzağının yaşama şansı yok ama 3 bacaklı tavuk çok rahat yaşar dedi.