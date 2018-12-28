(Görüntülü) Maltepe'de Müteahhitler ile toprak sahibi arasında kavga

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,(DHA)- MALTEPE\'de müteahhit ve toprak sahipleri arasında çıkan kavgada hareketli dakikalar yaşandı. Silahlı, kürekli kavgada polis biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken 5 kişi gözaltına alındı.





Olay saat 10.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi İpek Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya müteahhit ile toprak sahipleri arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada müteahhit yaptığı binaya ateş etmeye başladı. Binadan camlar kırılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya müteahhittin ailesi de karışınca kavga daha büyüdü. Küreklerin de kullanıldığı kavgayı polis biber gazı sıkarak önlemeye çalıştı. Takviye polis ekiplerin gelmesiyle kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kavgada 2 kişi darp sonucu hafif şekilde yaralandı.





Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.