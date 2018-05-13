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(Görüntülü) Maltepe'de Anneler Günü Pikniği

İSTANBUL,(DHA) MALTEPE Belediyesi, İstanbul95 projesi kapsamında Anneler Günü’nde piknik düzenledi

13 Mayıs 2018 22:34

İSTANBUL,(DHA) MALTEPE Belediyesi, İstanbul95 projesi kapsamında Anneler Günü’nde piknik düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan piknikte anneler ve çocukları bu özel günde gönüllerince doyasıya eğlendi.


 

0-12 yaş çocuk sahibi olan tüm anne babaların katıldığı piknik Büyükbakkalköy Piknik Alanı’nda gerçekleştirildi. Oyuncak yapımından, geri dönüştürme atölyesine, satrançtan deney atölyesine geniş bir yelpazede katılımcıların renkli bir gün geçirdiği piknikte, seminerler ve eğlenceli müzikler de yer aldı. Öğle yemeği ve dondurma saatinin de olduğu piknikte, diyetisyen Nilay Keçeci beslenme semineri verdi. Uzman Psikolog Nazlı Hasanlar ile İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 15. İstanbul Bienali kapsamında hazırlanan çocuk kitabı “Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı” çocuklarla birlikte okundu. Ardından Maltepeli anneler verilen konserde doyasıya eğlenerek güzel havanın da tadını çıkardı.

 

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