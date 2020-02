(Görüntülü) Maltepe Belediyesi'nin sekizinci kreşi açıldı

İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE Belediyesi, \'her mahalleye kreş\' projesi kapsamında sekizinci kreşi, Altıntepe mahallesinde hizmete açtı. Açılışta konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ?Her şey çocuklar için? dedi.

Altıntepe Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi açılış kurdelesini kesen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ardından veliler ile birlikte anaokulunu gezdi.

?ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYORUZ?

Okul Öncesi Öğretmeni Zeynep Tuba Çalık, ?Burada çocuklarımıza okul öncesi eğitim veriyoruz. 8 buçuk ve 5 saatleri arasında olduğu için çocuklarımıza ve çalışan ailelerimize ciddi kolaylıklar sağlanıyor. Burada çocuklarımıza bilişsel ve fiziksel anlamda sosyal, kültürel ve akranlarla ilgili eğitimlerin hepsini vererek çocukların gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz\" dedi.

Okulda Psikolog olarak görev yapan Ezgi Çiçek, ?Dönem içerisinde çocukların davranışlarını gözlemliyoruz. Gördüğümüz olumsuzlukları ve çocuklarımızın gelişimlerini aileleriyle paylaşıyoruz\" diye konuştu.

?HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN?

Anaokulunu gezdikten sonra çocuklarla açılış pastası kesen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, şunları söyledi:

?Hem annelerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak hem de çocuklarımızın aynı ortamda birlikte yaşamayı öğrenmeleri için çok önemli bir kurumdur. Bugün itibariyle 8?inci kreşimizi açmış bulunuyoruz. Önümüzdeki haftalarda da 5 kreşimizin açılışını daha gerçekleştireceğiz. Her şey çocuklarımız için. Güzel bir etkinlik oldu. Hayırlı olur inşallah.?

?ÇOCUĞUM EĞİTİM ALARAK OYUN OYNAYACAK?

Çocuğunu anaokuluna kayıt ettiren veli Gül Işık, ?Benim gönlüm rahat olacak. Çünkü çocuğum eğitim alarak oyun oynayacak? derken, Zeynep Özdengelen, ?Çocuğumuzun yaşı geldiği için yazdırdık. İlk kez deneyimleyeceğiz. Alışabilecek mi bilmiyoruz ama şu an için mutluyuz? şeklinde konuştu.

60 ÇOCUK EĞİTİM GÖRECEK

355 metrekare kullanım alanı ve onu çevreleyen bahçeden oluşan Altıntepe Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevinde, 60 öğrenci eğitim alacak. 4 sınıf, 1 uyku odası, 1 görüşme odası, 1 yemekhane, yetişkin, çocuk ve engelli tuvaletleri ile oyun parkı ve hobi bahçesi bulanan anaokuluna 36 ay ve 60 ay arası (3-5 yaş arası) çocuklara hizmet verecek. 5 öğretmen ve 1 psikologun da görev alacağı okulda, boyama, müzik, beden eğitimi, resim, okuma-yazmaya başlangıç ve temel matematik dersleri verilecek.