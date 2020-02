(Görüntülü) Maliye Bakanı Ağbal: Türkiye'nin önü açık, geleceği parlak

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- MALİYE Bakanı Naci Ağbal, güçlü bir sanayi ve genç bir nüfusun olduğunu belirterek, \"Türkiye\'nin önü açık, geleceği parlak. Türkiye, ileriye dönük en hızlı kalkınacak, en hızlı büyüyecek ülkelerin başında geliyor. Dinamik bir girişimciliğimiz var\" dedi.



Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde organize edilen, \'Milli İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısı\', ekonominin önemli isimlerini buluşturdu. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, İşKur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş katıldı.



\'DESTEKLERİ SAYAMIYORUM\'



Burada bir konuşma yapan Maliye Bakanı Ağbal, son 2 yıldır yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı arttırmak için olağanüstü teşvikler ve destekler verdiklerini kaydederken, şunları söyledi: \"Türkiye\'nin önü açık, geleceği parlak. Türkiye, ileriye dönük en hızlı kalkınacak, en hızlı büyüyecek ülkelerin başında geliyor. Güçlü bir sanayimiz, genç bir nüfusumuz var, dinamik bir girişimciliğimiz var. Dünyada ne olursa olsun iş adamlarımız bunlara karşı büyük bir mücadele veriyor. Özellikle son 2 yıldır yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı arttırmak için olağanüstü teşvikler ve destekler veriyoruz. Maliye Bakanı olarak verdiğimiz destekleri ben bile artık sayamıyorum. Yeter mi? Yetmez, daha fazla vermemiz lazım. İnşallah bunları hep birlikte yapacağız.\"



YAPILANDIRMA ÇAĞRISI



Ağbal, \'tarihi fırsat\' olarak nitelendirdiği vergi ve diğer alacakların yapılandırılmasına ilişkin herkese çağrıda bulunurken, şu ifadeleri kullandı:



\"Vergi ve prim borçlarınızı 36 aya ve 18 taksite kadar taksitlendirebiliyorsunuz. Bütün vergi ve primleri buna dahil. Ayrıca bu yeniden yapılandırma kanununda, yeni getirdiğimiz bir kolaylık var. Bundan önceki yapılandırma kanunlarında bu yoktu. Eğer vergi borcunuzu peşin öderseniz, hesaplayacağımız düşük faizin de yüzde 90\'ını bir defa daha siliyoruz. Örnek veriyorum; bir milyon lira borcunuz var. Birikmiş 700 bin lira faizi var. Kolay değil, bir milyon 700 bin liraya gelmiş. 31 Temmuz\'a kadar başvurmanız lazım. İlk ödeme 1 Ekim\'de. Eğer bu bir milyon 700 bin lira borcunuzu \'ben peşin ödeyim\' derseniz, hemen hemen bir milyon 20 bin lira verip çıkıyorsunuz. 700 bin liraya yakın faizi siliyoruz. Eğer 2 taksitte ödeyecekseniz muhtemelen bir milyon 40 bin lira ödeyip çıkıyorsunuz. Dolayısıyla yeniden yapılandırmada faizleri siliyoruz, peşin ödemede önemli bir indirim sağlıyoruz.\"



SARIEROĞLU: YÜZDE 7.4\'LÜK BÜYÜME REKORUNA İMZA ATTIK



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise, Türkiye\'nin 16 yıldır çalışma hayatı anlamında bir başarı hikayesi yazdığını belirtti. Dünya ülkelerine kıyasla bir ülkenin nüfusuna denk gelecek şekilde istihdam ve iş gücü artışları sağlandığını anlatan Sarıeroğlu, şunları söyledi:



\"Bugün Türkiye 81 milyon nüfusuyla, 28 milyona ulaşmış istihdamıyla, 31 milyona ulaşmış iş gücüyle Türkiye\'nin en önemli insan kaynağı anlamında insan sermayesi ülkeleri konumunda. Son on yıla baktığımız zaman, yaklaşık 7,5 milyonluk istihdam sağlamışız, bunun yarısından fazlasının kadın olması da bizim açımızdan çok önemli, pozitif bir durum. Başka ülkelere baktığımızda istihdam azalışlarının olduğunu, Avrupa Birliği\'nin 510 milyonluk nüfusuna baktığımız zaman bizim 81 milyonluk nüfusumuzla kıyasladığımız zaman AB ülkelerinin G 20 ülkelerinin performansını solda bırakan, güçlü bir istihdam artış performansı sağlamış durumdayız. Yine yüzde 7.4\'lük bir büyüme rekoruna imza attık. G 20, Avrupa Birliği, OECD ülkeleriyle kıyasladığımızda şu an dünyanın en çok büyüyen ülkelerinden biri konumuzdayız. Attığımız güçlü adımlarla, ortaya koyduğumuz kararlı politikalarla, kapsayıcı, sürdürülebilir dengeli büyüme performansımızın 2018 yılında da sürmesi konusunda her türlü önlemimizi almış durumdayız.\"



\'ÖNCELİKLİ HEDEF İSTİHDAM\'



Milli istihdam seferberliğiyle ilgili 2017 yılı içerisinde çok önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini ve başarılara imza atıldığını kaydeden Sarıeroğlu, \"15 Temmuz gibi ağır bir darbe girişiminin ardından yerimize başka bir ülke olsaydı ayağa kalkmasının, yol yürümesinin mümkün olmadığı hasarlara sebep olabilecek ağır bir sürecin ardından biz Türkiye işverenleriyle, işçileriyle, siyasetçileriyle birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışarak o sürecin ülkemiz açısından hasarsız şekilde atlatılmasını sağladık. Böylesine bir sürecin ardından büyüme rekorlarımızı kırmaya devam ettik. Başlattığımız Milli İstihdam Seferberliği ile birlikte 1,5 milyon ek istihdam sağladık. Bu sürecin ardından ortaya koyduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da Aralık ayında kamuoyuyla paylaşılan geçtiğimiz iki ay önce mecliste yasalaşan ve uygulamaya başlayan yeni teşviklerimizle iş dünyamızın istihdam yaratma konusunda imkanları zorlayacağı, imkanlar oluşturma konusunda onları cesaretlendirecek yenilikçi bakış açılarını içeren yeni teşviklerimizle, hedeflerimizle inşallah yolumuza devam edeceğiz.\"



24 Haziran\'ın tarihi bir süreç olduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu, 16 yıldan itibaren 3,5 kat büyüyen, istihdamda, yatırımda, rekabet gücünde, ihracatta rekorlar kıran, önüne çıkan her türlü soruna rağmen bir Türkiye\'nin olduğunu, birlik beraberlik içinde istikrarın devam etmesiyle büyük hedeflere doğru ilerleme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.



TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise, ekonomide istihdamın oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin kalkınması, büyüyüp gelişmesi noktasında da esnaf ve sanatkarlar olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.



TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu de, 2017 yılındaki Milli İstihdam Seferberliğinde Adana\'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a verdiği sözü tuttuğunu, her işverenin en az bir istihdam yaptığını belirterek, bunun üzerine kendilerinin de Cumhurbaşkanına gidip daha çok destek istediklerini kaydetti.