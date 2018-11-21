(Görüntülü) Malatyasporlu Pereira ile Murat Kasımpaşa'ya 3 puan için gideceğiz

Taha AYHANMALATYA, (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor\'un sağ kanat oyuncusu Michael Pereira ile orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, Kasımpaşa deplasmanına 3 puan için gideceklerini söyledi.

Sarı kırmızılı ekip deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti. İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fransız sağ kanat oyuncusu Pereira, fizik olarak antrenmanları en üst seviyede yaptıklarını, zor maçların da üst üste geldiğini söyledi.

Pereira, Kasımpaşa\'nın güçlü yanlarının yanı sıra zaaflarını da iyi bildiklerini ifade ederek, şunları söyledi

Kasımpaşa bu sene daha da güçlü. Analizlerde de bunu görüyoruz. Tabii ki ayrıca geçiş oyunlarını da çok iyi yapıyorlar. Çok da süratli oyuncuları var. Geçiş oyunlarında da çok fazla gol atmışlar. Buna göre taktiğimizi hocamız belirleyecektir. Biz de ona göre çalışıp, önlemlerimizi alacağız. Onlar ne kadar güçlü olursa olsun biz de çok çalışıyoruz. Tabii ki 3 puan için oraya gideceğiz. Daha yukarılara çıkmak istiyoruz.

Yeni Malatyaspor\'un orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ise, Kasımpaşa deplasmanından puanla dönüp, iyi gidişi sürdürmek istediklerini söyledi.

Yıldırım, ligde güzel bir gidişatlarının olduğunu kaydederek, Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirmek istedik. Biraz daha üzerine koyarak, Kasımpaşa\'nın eksik yanlarını çalışarak, deplasmandan galibiyetle dönmek istiyoruz diye konuştu.

Yıldırım, güzel gidişatı süslemek istediklerini vurgulayarak, İyi çalışıyoruz. Kasımpaşa maçı hazırlıkları çerçevesinde U21 takımımızla bir hazırlık karşılaşması oynadık. O maç da güzel geçti. İnşallah bu başarıyı devam ettirir ve ligi güzel bir yerde bitiririz şeklinde konuştu.

Süper Lig\'de geride kalan 12 haftalık süreci de değerlendiren Yıldırım, Bizim için sürpriz sonuçlar olmadı. Özellikle sahamızda bütün takımları yenebileceğimizi düşünüyorum. Trabzonspor karşısında 5-0\'lık sonuç sürpriz olabilir ama biz maça galibiyet için çıkmıştık. 5-0 da çok güzel bir sonuç oldu. Önümüzdeki haftalarda alt sıradaki rakiplerle karşılaşacağız. Son 5 maçta 3 galibiyet alırsak, üst sıralarda yer alırız. Ligde ilk 10 içerisinde yer almak istiyoruz dedi.

Yıldırım, Kasımpaşa maçının kendileri için önemli olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu

Rakibimiz de iyi gidiyor. Bu anlamda güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Puan tablosunda 1 puan önümüzdeler, direkt kendi rakibimiz. Hücum hatları çok iyi, çok gol atan bir takım ama zayıf noktaları da var. Biz, o zayıf noktalardan onları vurarak galibiyeti almayı istiyoruz. Biz bu havayı yakalamışken galip gelmek istiyoruz dedi.