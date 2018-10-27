T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Malatya'da 140 kaçak göçmen yakalandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 140 göçmen polis ekipleri tarafından otogarda yakalandı

27 Ekim 2018 19:28

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 140 göçmen polis ekipleri tarafından otogarda yakalandı. Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde (MAŞTİ) çok sayıda yabancı uyruklu kişinin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Otogarda ekiplerce yapılan çalışmada, Türkiye\'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan ve Bangladeş uyruklu 140 göçmen tespit edildi. İlk önce İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen ve yiyecek verilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi\'ne gönderildi. Kaçak göçmenler, 10 gündür Malatya\'da olduklarını, İstanbul\'a gitmek için otogarda beklediklerini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA MALATYAOtobüs Terminali MAŞTİOtogardaTürkiyeAfganistanBangladeşEmniyet MüdürlüğüGöçKaçakMalatya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24