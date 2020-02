(Görüntülü) Makina Mühendisleri Odası'ndan okul servisi uyarısı (2)

Özgür Deniz KAYA - Güven USTA - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla trafiğe çıkan servis araçlarının denetimiyle ilgili uyarılarda bulundu. Araçların 6 ayda bir yetkili servise gitmesi gerektiğini belirten Kılıç, \"Servis aracının trafiğe çıkmadan önce teknik her türlü bakımının, muayenesinin yapılması gerekiyor. İlgili mekanik aksamlarının 6 ayda bir yetkili servise görünmesi gerekiyor. Aksi takdirde yapılan hizmetin verimli olması mümkün değil\" dedi. Okulların açılmasıyla birlikte binlerce okul servisi, bu sabah itibarıyla trafiğe çıktı. Binlerce öğrenci, evine ulaşmak için toplu taşımanın yanı sıra servis araçlarını da kullanmaya başladı. Araçlara yapılan denetimlerin artırılması noktasında uyarılar, Makina Mühendisleri Odası\'ndan (MMO) geldi. TMMOB MMO İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, araçların teknik özellikleri, öğrencilerin emniyet kemerlerini takması, araçların bakım ve temizliği gibi pek çok konuda açıklamalarda bulundu. İBB\'NİN SORGULAMA SİSTEMİ BU YIL İLK KEZ KULLANILDI İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya alınan sisteme göre, servis araçlarının ve servis şoförlerinin kayıtlı olup olmadığını https://tuhim.ibb.gov.tr internet adresine girilerek sorgulanabiliyor. Ayrıca servis ücretleri de aynı adres üzerinden güzergâh hesaplaması yapılarak hesaplanabiliyor. Servis ücretlerinin İBB\'nin internet sitesinden kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Kılıç, \"Servis fiyatları arttı. 2017-2018 0-1 kilometre arasında bir mesafede 190 lira olan servis ücreti, bu yıl 215 TL\'ye çıktı. Mesafe uzadıkça bu fiyatlar o oranda artıyor. Velilerimizin İBB\'nin sitesinden servis ücretlerini kontrol ederek sözleşmelerini yapması gerekiyor\" ifadelerini kullandı. Yeni sistemi değerlendiren Battal Kılıç, \"Denetim açısından önemli bir şey. İyi bir durum. Önemli olan, alınan kararların hayata geçmesini takip etmek. Alınan karar güzel; ama denetimini yapmak önemli. Denetimsiz kalırsa yetkin olmayan, kılık kıyafetine dikkat etmeyen, araç içinde müzik çalan şoförler olur\" dedi. \"BAKIMLAR 6 AYDA BİR TEKNİK SERVİSTE YAPILMALI\" Öğrencileri taşıyan servis araçlarının bakımlarının 6 ayda bir teknik serviste yapılması gerektiğini vurgulayan Battal Kılıç, \"Öğrencilerin seyahat hâlindeyken emniyet kemerlerini mutlaka takması gerekiyor. Servis şoförünün herhangi bir olumsuzluk anında ilgili yerlerle mobil iletişim sağlayacağı donanımın da olması gerekiyor. Servis aracının trafiğe çıkmadan önce teknik her türlü bakımının, muayenesinin yapılması gerekiyor. İlgili mekanik aksamlarının 6 ayda bir yetkili servise görünmesi gerekiyor. Aksi takdirde yapılan hizmetin verimli olması mümkün değil\" diye konuştu. Araçlarda bulunan uyarı tabelalarına dikkat çeken Battal Kılıç, \"Servis araçları her türlü emniyetini almak zorunda. Durup kalktığı zaman \'DUR\' işareti yanan en az 30 santimetre çapındaki ışıklı levhanın, aracın arkasında okul servisi yazısının mutlaka olması gerekiyor\" dedi. \"SERVİS ŞOFÖRLERİ ÖĞRENCİLERE ÖRNEK OLMALI\" Servis araçlarındaki şoförün öğrencilere örnek davranışlar sergilemesi gerektiğini belirten Kılıç, \"Velilerimiz servis araçlarını yetkili firmalara bakım yaptıranlar arasından seçmeli. Şoförün yetkilerinin olup olmadığı, B sınıfı ehliyeti olan şoförün en az 5 yıl tecrübeli olması ve kılık kıyafetinin düzenli olup örnek olması gerekir. Öğrenciler küçük yaşta ne görüyorsa, büyüdüklerinde onu öğreniyorlar. Servis hostesinden şoförüne kadar örnek olması gerekir\" diye konuştu.