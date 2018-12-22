T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Makam aracını durduran Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Gülseli KENARLI - Can EROK - İstanbul DHA -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

22 Aralık 2018 18:36

Gülseli KENARLI - Can EROK - İstanbul DHA -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya\'da makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı\'da bulunan konutundan çıkarak, Tarabya\'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü\'ne geçti. Burada bir süre kalan Erdoğan, daha sonra Haliç Kongre Merkezi\'ndeki programa katılmak üzere çıktı. Tarabya Bayırı Caddesi\'nde makam aracını duran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan\'ın yanında oğlu Bilal Erdoğan\'ın olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini görüntüleyen gazetecilere de el salladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gülseli KENARLICan EROKDHACUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan TarabyaCumhurbaşkanı ErdoğanKısıklıTarabya Cumhurbaşkanlığı KöşküBuradaErdoğanHaliç Kongre MerkeziTarabya Bayırı CaddesiBilal Erdoğan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24