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(Görüntülü) Mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli yaylasında, kayalıkta mahsur kalan ve donmak üzere olan 5 keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

20 Ocak 2019 01:17

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli yaylasında, kayalıkta mahsur kalan ve donmak üzere olan 5 keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Aydınyayla köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, köpeklerden kaçan 5 keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvanlarını arayan köylüler, keçileri bulduktan sonra aşağıya indiremeyince itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Alaplı Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 metre yükseklikte mahsur kalan ve donmak üzere olan keçileri, kurtardı. Eksi 5 derece sıcaklıkta donmak üzere bulunan keçiler, sağlık kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.

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