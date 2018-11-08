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(Görüntülü) Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin evinden hırsızlık (1)

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)- ETİLER'de Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin evinde hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu Muyassar M

08 Kasım 2018 15:26

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)- ETİLER\'de Mahsun Kırmızıgül\'ün annesinin evinde hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu Muyassar M.(41) evde bulunan toplam 1,5 milyon liralık para ve ziynet eşyasını çalarak kaçtıktan sonra aradan 24 saat geçmeden polis tarafından yakalandı. Ankara\'da gözaltına alınan Muyassar M. ve eşi Şersat H.(45)\'nin yurt dışına çıkmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Polis şüphelilerle birlikte yaklaşık 66 bin dolar ile iki adet yeni alınmış cep telefonu ve 300 gram altın ele geçirildi.

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