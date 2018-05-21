(Görüntülü) Mahmutoğlu: "Bu kadar dokunulmaz olmaması gerekiyor"

Gökhan HEBEPCİ / BELGRAD,(DHA)

THY Avrupa Ligi final karşılaşmasında Real Madrid\'e 85-80 mağlup olan Fenerbahçe Doğuş\'un kaptanı Melih Mahmutoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Çok üzgün olduklarını söyleyen Melih, \"Tabii üzgünüz çok fazla söylencek bir şey yok. Bizim açımızdan güzel bir ortam vardı. Hatalar oldu, bunlar maçın içinde var. Ama Berlin\'e çok yakın bir maç oldu. Konuşmaya çok gerek yok ama benim içim acıyor. Yine aynı hakem yine aynı hatalar, gözünün önünde olan hatalar. Rakipte çok iyi bir çocuk var, iyi oyuncu saygı duyuyoruz ama bu kadar da dokunulmaz olmaması gerekiyor. Şahsen böyle düşünüyorum. Yapacak bir şey yok, tüm takım arkdaşlarımın ellerine sağlık. Biz bu sezonu Türkiye Ligi şampiyonu olup, iyi bitirmek istiyoruz. İnşallah en hayırlı şekilde sezonu kapatırız\" dedi.