(Görüntülü) Mahkemeden eşe 50, 4 çocuğa aylık 25'şer lira tedbir nafakası kararı

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Çermik ilçesinde yaşayan 4 çocuklu Selma- İlyas Çınar çiftinin boşanma davasının görüldüğü mahkeme, kadın için aylık 50, her çocuk için ise aylık 25\'er lira tedbir nafakası bağlanmasını kararlaştırdı. Karara tepki gösteren Selma Çınar\'ın avukatı Suna Uysal Aydın, müvekilinin geçimini evlere temizlik yaparak sağladığını belirterek, \"Mahkemenin müvekilim için hükmettiği karar 25 liradır. 25 lira bir insana bir aylık nasıl yetebilir? Çocukların giysisine mi harcanacak, okuldaki masraflarına mı harcanacak, yemek için mi kullanacak, meyve mi alınacak? 25 lirayla yani ne alınabilir?\" dedi. Çermik ilçesinde oturan Çınar çifti, boşanmak için Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne başvurdu. Mahkemede görülen duruşmada, Sema Çınar\'ın avukatı, yaşları 8 ile 16 arasında değişen 4 çocuğu ile ortada kalan müvekili için tedbir nafakası talebinde bulunurken, çiftçilik yapan İlyas Çınar ise maddi durumunun iyi olmadığını, nafaka ödeyemeyeceğini ifade ederek, tedbir nafakası talebinin reddini istedi. İki tarafın, anlaşmaması üzerine mahkeme ara kararında, tedbir nafakası talebinin kabulüne karar vererek, davacı Selma Çınar için aylık 50, çocukların her biri için 25\'şer lira tedbir nafakasının, davalıdan alınarak davacıya verilmesine hükmetti. \'25 LİRAYLA LOKANTADA ANCAK BİR YEMEK YENİR\' Karara tepki gösteren Selma Çınar\'ın avukatı Suna Uysal Aydın, müvekkilinin 4 çocuğu ile birlikte kiralık evde kaldığını, geçimini, ihtiyaç ve giderlerini temizlik yaparak karşıladığını ifade ederek, şöyle konuştu: \"Kendisi 4 çocukla birlikte kocası tarafından evden atılmış ve kocası tekrar evlenmiş, şu anda kocasının yeni eşinden 2 çocuğu var. Eşi, çocuklarına hiçbir şekilde bakmıyor, şahsi ilişki de kurmuyor. Müvekkilim, okul servisine verecek parası olmadığı için çocuklarından birini yatılı olarak devlet okuluna yerleştirdi. Nafaka için mahkemeye başvurduğumuzda çocuklar için 25 lira nafakaya hükmedildi. Tabi ki bu ara karardı ama günümüz koşullarında bunu ele aldığımız zaman domatesin kilosu 6 lira, bir kilo üzüm 7,5 lira ama verilen nafaka da 25 lira. Yani 25 liranın hiçbir şekilde alım gücü yok. Gidip lokantada oturduğunda bir yemek parasıdır. Ama mahkemenin hükmettiği 25 liradır. 25 lira bir insana bir aylık nasıl yetebilir? Çocukların giysisine mi harcanacak, okuldaki masraflarına mı harcanacak, yemek için mi kullanacak, meyve mi alınacak? 25 lirayla yani ne alınabilir. 25 liraya hiçbir şey alınamaz.\" Çınar çiftinin tedbir nafakası davası 8 Ocak 2019 tarihine ertelendi.