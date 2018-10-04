(Görüntülü) Mahkeme kararını verdi: Japon Sekai'nin babası Naim Süleymanoğlu  -2

Serpil KIRKESER / Îstanbul (DHA) - GEÇTİĞİMİZ yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori\'nin (27) açtığı babalık davası karara bağlandı. Mahkeme davanın kabulune karar verdi. Süleymanoğlu Ailesi\'nin Avukatı Aziz Demir de \"Kararı İstinaf Mahkemesi\'ne taşıyacağız\" dedi.





\"RAPORA GÖRE YÜZDE 99.99 İHTİMALLE NAİM SÜLEYMANOĞLU\'NUN BİYOLOJİK BABASI\"



Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi\'nde görülen duruşmada davacı avukatları Hülya Aksakal ve Keiko Torigoe ile davalı Esin ve Sezin Süleymanoğlu\'nun avukatı Çiğdem Adak hazır bulundu. Saat 11.30\'de başlayan duruşma 10 dakika sürdü. Hakim Emine Selda Öcal, celse arasında fethi kabir işleminin tamamlandığını, alınan doku ve kemik örneklerinin incelendiğinii, İstanbul Adli Tıp Kurumu 6 Temmuz 2018 tarihli raporunda yüzde 99.99 ihtimalle Naim Süleymanoğlu\'nun davacı Sekai Mori\'nin biyolojik babası olabileceği



yönünde rapor düzenlediğini, raporunda mahkemeye ulaştığını açıkladı. Sekai Mori\'nin avukatı Hülya Aksakal \" Rapor iddiamızı doğrulamaktadır. Talebimiz gibi karar verilmesini istiyoruz\" dedi.





\"DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTİYORUZ\"



Davalılar Esin ve Sezin Süleymanoğlu\'nun Avukatı Çiğdem Adak ise \"Öncelikle bir gün içerisinde düzenlenen raporun gerçeğe uygun olmayacağını düşünüyoruz. Bu yönden yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde davanın reddine karar verilmesi talep ediyoruz\" diye konuştu. Hakim, dosya içerisindeki Adli Tıp Kurumu raporunun karar vermeye yeterli ve elverişli görüldüğünü, davalılar avukatının yeninden rapor aldırılması yönündeki talebinin reddine karar verdi.





DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLDİ



Davanın kabulüne karar veren mahkeme, Davacı Sekai Mori\'nin babasının Naim Süleymanoğlu olduğunun tespitine, bu konuda Nüfus Müdürlüğü\'nce gerekli işlemlerin idari olarak yerine getirilmesine de hükmetti.





\"KARARI İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞIYACAĞIZ\"



DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Süleymanoğlu Ailesi\'nin Avukatı Aziz Demir de kararı temyiz edeceklerini söyleyerek \"Kararı İstinaf Mahkemesi\'ne taşıyacağız\" dedi.