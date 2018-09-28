(Görüntülü) Mahallelinin "Yedikule Bostanı otopark olmasın" nöbeti (Havadan)

Haber-Kamera: Enver ALAS - Ali AKSOYER - İbrahim MAŞE / İSTANBUL, (DHA) FATİH\'te Yedikule surlarının dibindeki eski bostan arazisine otopark yapılması kararına tepki gösteren mahalle sakinlerinin, otopark yapılması planlanan alanda dün başlattıkları nöbet bugün de sürüyor. Eski bostan arazisi üzerine dün asfalt ve mıcır döken Fatih Belediyesi ekiplerine tepki gösteren mahalleli, \'otopark\' yapılmasına kesinlikle müsade etmeyeceklerini ve bostanın yeşil alan olarak kalması veya çocuk parkı yapılması için gereken mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Fatih Belediyesi yetkilileri ise alanda bundan sonra herhangi bir çalışma yapılmayacağını bildirdi. Fatih Belediyesi tarafından Yedikule\'de Hacı Evhaddin Caddesi yakınındaki eski bostan arazisine \'Yedikule Açık Otoparkı\' yapmak istemesi mahallelinin tepkisini çekmişti. İstanbul surlarının iç kesiminde bulunan yeşil alana kurulması planlanan otopark için belediyeye bağlı ekipler, bostana çıkan Hacı Evhaddin Çıkmazı Sokağı\'nı asfaltladı, yeşil alanın bir bölümüne ise mıcır döktü. Ekiplerin bostana iş makinalarıyla girerek yaptığı çalışmaya mahalleli de eylem yaparak engel olmaya istedi. Olayların büyümesi üzerine de olay yerine polis çağrılmıştı. Eski bostan arazisi üzerinde bugün herhangi bir çalışmanın olmadığı, iş makinalarının da alanda bulunmadığı görüldü. Ancak yeşil alanın bir kısmının mıcır dökülmüş halde duruyor. Otoparka karşı çıkan mahallelinin bostandaki nöbeti bugün de devam ediyor. Alana \"Yedikule Bostanları yeşil alan kalacak. Çocuklarımız oynayacak\" yazılı pankart asan mahalleli, bostanlık alanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne ait olduğunu Fatih Belediyesi\'nin ise alana hukuksuzca otopark yaptığını öne sürdü. MAHALLELİNİN OTOPARK TEPKİSİ Otopark yapımına tepki gösteren Seyithan Ilık, eski bostan arazisinin Osmanlı\'dan beri bir dünya hazinesi olduğunu ancak buna rağmen otopark yapılmak istenmesine anlam veremediğini dile getirdi. Ilık, yaşanan olaylara ilişkin ise \"Pazartesiden bu yana mahalle halkı olarak burada durmaya çalıştık ancak zorbalıklarına devam ettiler. Dün mıcırı döktüler, gece 2\'de gelip buraları yok ettiler. Buraya birileri için ama hiç de yasal hakları olmadığı için betonlaştırıyorlar. Buna hakları yok. Biz mahalleli olarak buna izin vermeyeceğiz. Mahalleli olarak yasalara da biz sahip çıkacağız\" dedi. \"BELEDİYE HİÇBİR ŞEKİLDE HALKI TAKMIYOR\" Belediyenin konuyla ilgili kendilerine herhangi bir açıklama yapmadığını da aktaran Ilık, \"Belediye hiçbir şekilde halkı takmıyor. Buranın yeşil alan olduğuna dair karar var. Burası çocuk parkı olmalı. İBB\'nin alanı ama burada Fatih Belediyesi çalışma yapıyor. Elinde herhangi bir yasal belge yok\" diye konuştu. \"SADECE PARK İSTİYORUZ\" 80 yaşındaki Melek Geliç ise mahallenin yeşil alana ihtiyacı olduğunu belirterek \"Biz yazları buraya gelip oturuyoruz. Sokağımızı kapattılar. Ben 80 yaşındayım, neden benim yolumu kesersiniz. Siz kimsiniz? Şehir eşkiyaları... Biz buraya sadece park istiyoruz. Nasıl gelip otopark yaparlar! İnsanların toprağa basacağı tek yer burasıydı. Şimdi asfalt döküp etrafını kapatacaklar\" ifadelerini kullandı. \"NÖBETE DEVAM EDECEĞİZ\" Otopark yapımına karşı her türlü mücadeleye devam edeceklerini belirten mahalle sakinlerinden Bayram Genç ise \"Biz bu otoparka karşıyız, mücadelemiz devam edecek. Ellerinde hiçbir belge olmadığı halde polisi ve zabıtayı çağırarak insanları sindirmeye çalışıyorlar. Biz eğer bu nöbetten çekilirsek onlar yine burayı ağır ağır dolduracaklar. Bu nedenle nöbete devam edeceğiz\" şeklinde konuştu. DİKKAT ÇEKEN PANKART Öte yandan cadde üzerinde bazı yerlere Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver\'in adının da yazılı olduğu \'Yedikule Açık Otoparkımız yakında hizmetinizde\' yazılı pankart ise dikkat çekiyor. Fatih Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre ise bostanın İstanbul Belediyesi proje alanı olduğu, alana çevreden gelen talep üzerinde geçici bir otopark yapılacağı öğrenildi. Belediye yetkilileri, alanda bundan sonra herhangi bir çalışma olmayacağını da bildirdi.