(Görüntülü) Madura'ya saldırı sonrası tartışılan konu

DRONE İLE SALDIRI NASIL ÖNLENİR ? Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK - İbrahim MAŞE, İSTANBUL (DHA), GÜNLÜK yaşamın birçok alanında görmeye alıştığımız Drone\'lar, kötü niyetli kullanımlarda tehlikeli birer silahlara dönüşebiliyor. Özellikle terör saldırılarında kullanılmaya başlayan bu cihazların kullanılmasını önlemek için bazı sistemler geliştirildi. Bu sistemler arasında en dikkat çekeni Türkiye\'de şimdilik yalnızca güvenlik güçleri tarafından kullanılan \"Aeroscope\" adlı tespit, takip sistemi. 25 kilometreye kadar menzili olan bu cihazların en önemli özelliği ise yalnızca drone\'nun değil aynı zamanda kullanıcısının yerini tespit ediyor olması. MADURO\'YA YÖNELİK SALDIRIYLA TEKRAR GÜNDEME GELDİ Geçtiğimiz günlerde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro\'ya yönelik yapılan drone\'lu saldırının ardından gözler, bu tür tehditlere yönelik alınan tedbirlere çevrildi. Maliyetinin düşük ve uzaktan kontrol edebilir olması nedeniyle terör örgütleri tarafından da tercih edilen bu cihazlar genellikle üzerine patlayıcı yerleştirilip kullanılmaya başlandı. Özellikle Ortadoğu ülkelerinde drone\'dan atılan bombalar nedeniyle çok sayıda can kaybı yaşandı. Casusluk faaliyetleri için de kullanılan drone tehdidine karşı Çinliler tarafından geliştiren “Aeoroscope\" adı verilen cihaz, bu saldırıları önlemek için dünyada en sık kullanılan cihazların başında geliyor. Cihazın kullanım alanları oldukça geniş. Özellikle Avrupa ve Amerika\'da, birçok havalimanı, devlet kurumları, cezaevleri, enerji santraller, askeri alanlar ve özel güvenlikli noktalarda olası bir Drone\'lu terör saldırılarına karşı kullanılıyor. Çin menşeli cihazın mobil ve sabit olarak 2 ayrı kullanım şekli var. Taşınabilir mobil cihazların 5 kilometreye, sabit cihazların da 25 kilometreye kadar tarama, tespit ve takip menzili var. DRONE\'NUN YERİNİ, KULLANICISINI TESPİT EDİYOR Cihazın terörle mücadelede önemli yer tuttuğunu belirten Drone ve savunma sistemleri uzmanı Fatih Döndür, Aeroscope\'un teknik özelliklerini DHA\'ya anlattı. Döndür, “Benzer ürün bir sürü var. Drone tespit cihazından ziyade, Drone\'a müdahale cihazı. Fakat, şunu unutmamak lazım. 300 - 400 metre yukarıdaki bir Drone\'u aşağıdan tespit etmek ve onu görmek mümkün değil. Bunu tespit edemeyeceğiniz için buna herhangi bir Drone silahı ile de müdahale etmek de çok zor. En fazla 100 metreye kadar bir görüş sağlayıp müdahale edebilirsiniz fakat, zaten terör unsurları bu saldırıları 300 - 400 metre yukarıdan yapıyor. Kimsenin görmeyeceği şekilde bu saldırılar yapılıyor. Göremediğiniz için müdahale de edemezsiniz. Aeroscope dediğimiz bu cihaz şuan için en gelişmiş cihazlardan biri diyebiliriz. Drone\'nun yerini tespit ettiğiniz gibi, Drone\'nun bütün kullanım güzergahını, nerelere gidip geldiğini, seri numarasını ve en büyük avantajı kullanıcısını tespit ediyor. Söz konusu terör unsurunun nerede olduğunu koordinat olarak bize gösterip aynı zamanda harita üzerinden de işaretleyebiliyor\" ifadelerini kullandı. Saldırılara karşı alınan diğer önemlere de değinen Döndür, “Bir ağ atarak Drone\'u yakalayabilirsiniz. Ancak mesafenin 50 - 100 metre mesafe olması lazım. Aktif olarak bunun terör saldırılarında işe yaramadığı çok bariz. Çünkü kimse Drone 50 -100 metreye getirip de bir terör faaliyetinde bulunmaz. Bu tarz saldırıları yapanlar yüksek irtifalarda yapıyor. Bir ağı o mesafeye atıp tutturmak neredeyse imkansız\" dedi. “TÜRKİYE\'DE YALNIZCA GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ KULLANIYOR\" Aeroscope\'un Türkiye\'de kullanılmaya başlanan yeni bir cihaz olduğuna dikkat çeken Döndür, “Şuan güvenlik güçlerimiz bu cihazı yeni yeni kullanmaya başladı. Ancak Avrupa\'da özellikle Amerika\'da bu cihaza çok büyük bir talep var. Bu cihazın sabit versiyonları var. Bu sabitlerle 25 kilometreye kadar bir tespitte bulunabiliyor. Örnek olarak sabit cihazdan İstanbul\'un 3-4 noktasına koysanız, kent genelinde uçan tüm Drone\'ları takip edebilirsiniz, bütün data verilerine erişebilirsiniz, canlı olarak bunların tümünü görebiliyoruz. Ayırca istediğimiz belirli alanları tarama dışı bırakabiliyoruz. Aynı zamanda ürünün seri numarasından o Drone kime aittir, kullanıcısı kimdir veya hangi bayiden satın alınmıştır bunların hepsini tespit edebiliyoruz\" şeklinde konuştu.